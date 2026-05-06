Самолетоносачи на САЩ и Франция се разместват край Близкия изток

В региона обаче остават други американски сили, включително самолетоносачите USS Abraham Lincoln („Ейбрахам Линкълн“) и USS George H.W. Bush („Джордж Буш“), заедно с десетки други военноморски съдове.

Междувременно френският самолетоносач Charles de Gaulle („Шарл де Гол“) премина през Суецки канал и се насочва към Червено море и Аденския залив. Целта е подготовка на международна мисия за защита на корабоплаването в Ормузкия проток.

Протокът, през който преминава около една пета от световните доставки на петрол, остава ключова точка на напрежение заради конфликта с Иран. Франция и Великобритания водят усилията за създаване на многонационална мисия, която да гарантира свободното преминаване на търговски кораби.

Разместването на военноморските сили показва, че въпреки признаците за дипломатически напредък, стратегическото противопоставяне в региона остава високо.