Четвъртък, 07 Май 2026, 00:17
Самолетоносачи на САЩ и Франция се разместват край Близкия изток

Редактор: Frognews
Американският самолетоносач USS Gerald R. Ford („Джералд Форд“) напусна Средиземно море. В същото време Франция засилва присъствието си в региона, което показва продължаващо напрежение въпреки опитите за деескалация. Корабът – най-големият самолетоносач в света – премина през Гибралтарски проток и се насочва към САЩ след близо 10-месечна мисия. Очаква се да се завърне в базата си в Норфолк, Вирджиния.
 

В региона обаче остават други американски сили, включително самолетоносачите USS Abraham Lincoln („Ейбрахам Линкълн“) и USS George H.W. Bush („Джордж Буш“), заедно с десетки други военноморски съдове.

 

Междувременно френският самолетоносач Charles de Gaulle („Шарл де Гол“) премина през Суецки канал и се насочва към Червено море и Аденския залив. Целта е подготовка на международна мисия за защита на корабоплаването в Ормузкия проток.

 

Протокът, през който преминава около една пета от световните доставки на петрол, остава ключова точка на напрежение заради конфликта с Иран. Франция и Великобритания водят усилията за създаване на многонационална мисия, която да гарантира свободното преминаване на търговски кораби.

 

Разместването на военноморските сили показва, че въпреки признаците за дипломатически напредък, стратегическото противопоставяне в региона остава високо.

