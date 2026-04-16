Четвъртък, 16 Април 2026, 15:09
Пентагонът иска да превърне водещи автомобилни производители в оръжейни компании

Източник: БГНЕС
Администрацията на Доналд Тръмп обмисля да въвлече американските автомобилни и индустриални компании към по-активно участие във военната продукция – подход, който напомня на мобилизацията на индустрията по време на Втората световна война, пише The Wall Street Journal. По информация от източници на изданието, запознати с разговорите, висши представители на Пентагона вече са провели срещи с ръководители на водещи корпорации, сред които Мери Бара от General Motors и Джим Фарли от Ford Motor.
 

Целта е да се проучи дали тези компании могат да използват производствения си капацитет и персонал, за да увеличат изработката на боеприпаси и военна техника, на фона на изчерпващите се запаси заради конфликтите в Украйна и Иран. Разговорите засега са на ранен етап и обхващат широк кръг от възможности.

 

От Пентагона са поставили въпроса дали индустриалните гиганти могат бързо да пренасочат част от производството си към отбранителни нужди и да подпомогнат традиционните военни изпълнители. Сред компаниите, включени в обсъжданията, са и GE Aerospace и Oshkosh Corporation. Отбранителното ведомство подчертава, че се стреми към бързо разширяване на индустриалната база чрез използване на налични търговски технологии и решения, така че американската армия да запази технологичното си предимство. Идеята е производството да бъде поставено в режим, близък до военновременен, както го описва министърът на отбраната Пийт Хегсет.

 

Макар тези инициативи да са започнали още преди конфликта с Иран, новата ситуация допълнително подчертава нуждата от разширяване на производствения капацитет. Изчерпването на боеприпаси и оборудване показва, че американската армия се нуждае от повече партньори от частния сектор, които да помогнат за бързото увеличаване на доставките – включително ракети и технологии за борба с дронове.

 

По време на срещите с индустриалните лидери темата е била представена като въпрос от ключово значение за националната сигурност. Представителите на Пентагона са поискали информация какви пречки биха възникнали пред компаниите при включването им в отбранителни проекти – например административни изисквания, договорни процедури или трудности при участие в обществени поръчки.

 

Компанията Oshkosh Corporation, която вече произвежда тактически военни превозни средства, е започнала диалог с Пентагона още през ноември. Въпреки че тя има опит в отбраната, по-голямата част от приходите ѝ идват от цивилни дейности, което е показателно за потенциала на подобни фирми да разширят ролята си във военния сектор.

 

Притесненията относно производствения капацитет на САЩ се засилиха след началото на войната в Украйна през 2022 г., когато НАТО и Вашингтон започнаха да предоставят значителни количества оръжие на Киев. В отговор Пентагонът предложи рекорден бюджет от около 1,5 трилиона долара, включващ сериозни инвестиции в производството на боеприпаси и безпилотни системи.

 

Идеята да се използва цивилната индустрия за военни цели не е нова. По време на Втората световна война автомобилните заводи в Детройт спират производството на коли и преминават към изработка на бомбардировачи, двигатели и военни камиони, превръщайки САЩ в т.нар. „арсенал на демокрацията“.

 

Днес обаче военната продукция е концентрирана в ограничен брой специализирани компании, а участието на големи индустриални корпорации извън този сектор обикновено е ограничено до по-тесни проекти. Например General Motors вече има подразделение, което разработва леко военно превозно средство на базата на Chevrolet Colorado, но този бизнес остава малка част от общата дейност на компанията. В същото време се очаква автомобилният гигант да участва в бъдещи проекти на армията, включително разработването на ново поколение тактически превозни средства, които да заменят Humvee и да служат не само за транспорт, но и като мобилни командни и енергийни платформи.

