Това им позволява да увеличават или намаляват добива на петрол според собствените си икономически интереси – промяна, която може да донесе значителни допълнителни приходи за страната.

„ADNOC ускорява изпълнението на своята стратегия и обявява нови инвестиционни проекти на стойност 200 милиарда дирхама (около 55 милиарда долара) за периода 2026–2028 г.“, се посочва в официално съобщение на компанията.

Решението идва на фона на напрежението в Персийския залив, породено от конфликта между САЩ, Израел и Иран, който доведе до частично блокиране на Ормузкия проток и затруднения в износа на енергийни ресурси, както и до удари по инфраструктура в региона. Преди нарушенията в Ормузкия проток Обединените арабски емирства бяха четвъртият по големина производител в рамките на ОПЕК+ и осигуряваха близо 13% от общото производство на организацията.

Дългогодишно напрежение между Абу Даби и водената от Саудитска Арабия система от квоти стои в основата на решението за напускане. ОАЕ от години настояват за по-висок производствен лимит от действащия 3,4 милиона барела дневно. Стратегическата цел на страната е до 2027 г. да увеличи капацитета си до 5 милиона барела на ден.

„Планираните инвестиции обхващат както добивните, така и преработвателните дейности на ADNOC и започват нов етап в развитието на проекти, който ще засили индустриалния капацитет на ОАЕ и ще увеличи устойчивостта на икономиката“, допълват от компанията.

Обединените арабски емирства са член на ОПЕК от 1967 г., като членството им се осъществява чрез емирството Абу Даби – още преди страната да стане независима държава през 1971 г. Официалното им излизане от картела влезе в сила на 1 май.

Междувременно, след напускането на ОАЕ, останалите членове на ОПЕК+ обявиха увеличение на производствените квоти – първото подобно решение след промяната в състава на организацията. В неделя страните членки се договориха да вдигнат добива през следващия месец с умерените 188 000 барела на ден – ход, който според анализатори цели да покаже, че организацията продължава да работи „по обичайния начин“.

Новото увеличение е поредната в серията символични корекции на производството, тъй като реалните глобални доставки на петрол остават силно ограничени заради войната в Иран и блокирането на ключови маршрути за износ, пише The New York Times.

В официалното съобщение за планираното увеличение за юни седемте участващи държави подчертават „значението на предпазливия подход“, което според наблюдатели показва стремеж за стабилизиране на пазара в условия на високо напрежение.

В текста обаче не се споменава изрично напускането на ОАЕ. Според анализатори липсата на реакция от страна на картела може да се тълкува като знак, че той не отдава голямо значение на оттеглянето.