Петролният пазар няма да се успокои скоро, твърди икономически анализатор
По думите му процесът на нормализация ще бъде допълнително забавен, тъй като редица държави вече са изчерпали част от стратегическите си резерви, и ще се стремят да ги възстановят. Това ще създаде ново търсене и може да удължи периода на високи цени с още няколко месеца. В крайна сметка пълното стабилизиране на пазара може да отнеме между 9 месеца и една година.
Ангелов посочи, че поведението на отделните държави, също оказва сериозно влияние. Страни като Китай традиционно увеличават резервите си при ниски цени и изчакват при високи, докато други – особено в Азия – купуват горива независимо от цената, за да гарантират енергийна сигурност. Това допълнително засилва натиска върху глобалния пазар.
Кризата е извадила наяве и структурни слабости в енергийните системи. Държави без собствени рафинерии, като Австралия, са силно зависими от внос на готови горива. Подобни проблеми се наблюдават и в Европа – например в Словения, където липсата на рафинерия е довела до временни дефицити.
Една от основните причини за резките ценови колебания е разликата между финансовия и физическия пазар на петрол. Фючърсните договори отразяват очакванията на инвеститорите, че кризата ще отшуми в близките месеци, което задържа цените за бъдещи доставки по-ниски. В същото време реалният пазар отчита недостиг, което води до значително по-високи цени за незабавна доставка – до 120 долара за барел, а в Азия дори до 180 долара.
Геополитическите фактори остават ключови. Според Ангелов е възможно САЩ да ограничат износа на петрол с цел стабилизиране на вътрешния пазар. Подобна мярка би довела до по-ниски цени в Америка, но до още по-високи в Европа и други региони.
За България ситуацията е сравнително по-благоприятна. Страната разполага със задължителни резерви за около 90 дни, които не са използвани, както и с достъп до алтернативни доставки от Черно море, включително от Казахстан и Азербайджан. Това намалява риска от физически недостиг на горива, макар ценовият натиск да остава. По думите на експерта опасност страната да остане без бензин и дизел няма.
Ангелов не подкрепя въвеждането на таван на цените или намаляване на ДДС върху горивата. Според него подобни мерки могат да доведат до дефицити и не всеки път се отразяват в полза на крайните потребители. По-ефективен подход е насочената подкрепа към най-засегнатите групи и бизнеси.
Анализаторът отбеляза още, че настоящата криза засега не оказва сериозно влияние върху цените на храните, в глобален план, тъй като засегнатият регион не е основен производител на селскостопанска продукция. Възможни рискове обаче съществуват в дългосрочен план заради потенциален недостиг на торове.
По отношение на вътрешния пазар той подчерта, че поскъпването на храните в България не е свързано с въвеждането на еврото, а по-скоро със спекулативни практики. Ангелов изрази и надежда страната да има стабилно правителство след изборите, което да осигури по-дългосрочна икономическа политика.
Моля, подкрепете ни.