Политическите арести в Турция продължават, а опозицията няма полезен ход

Политическите арести в Турция продължават, а опозицията няма полезен ход
Източник: БГНЕС
Турските власти продължават с арестите на кметове и общински служители от общини, управлявани от опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП). В отговор на това фокусът на най-голямата опозиция на Ердоган все по-ясно се измества от местната власт към националната политическа сцена, като тя активно се стреми да предизвика първо частични парламентарни избори, а впоследствие и евентуални предсрочни и президентски такива, пише в свой анализ на ситуацията там БТА.
 

От края на март насам турските власти провеждат серия от акции, при които са задържани десетки кметове и общински служители, свързани с НРП. Обвиненията срещу тях включват корупция, нередности при обществени поръчки и участие в организирана престъпност. Засегнати са общини в различни части на страната, включително курортните Анталия и Мармарис, както и райони в Анкара и град Ушак.

 

Сред задържаните са и кметовете на Ушак и Бурса, като в Бурса временно на мястото на отстранения кмет е назначен представител на управляващата Партия на справедливостта и развитието (ПСР). По-късно последваха нови арести, включително в истанбулските райони Аташехир и Юскюдар, както и сред партийни представители в Анкара.

 

Тази вълна от действия е част от по-широка антикорупционна кампания, насочена основно към местни власти, управлявани от опозицията. От 2024 г. досега са задържани десетки служители и общо 22 кметове от НРП, включително и бившият кмет на Истанбул Екрем Имамоглу, който е в затвора и е обект на мащабен съдебен процес заедно с още стотици обвиняеми.

 

На този фон лидерът на НРП Йозгюр Йозел засилва политическата си активност, като настоява за провеждане на частични парламентарни избори и не спира да призовава за предсрочен национален вот. Според анализатори идеята за частични избори се използва като инструмент за натиск върху управляващите и евентуална стъпка към по-широки предсрочни избори. Освен това подобен вот би могъл да даде възможност на отстранени опозиционни фигури да се включат като кандидати за депутати, макар и с ограничен практически ефект, тъй като дори при успех парламентът може да промени техния статут.

 

Йозел се позовава на конституционни разпоредби, според които при освобождаване на определен процент от местата в парламента трябва да се проведат частични избори, ако са изпълнени и други времеви условия. В момента тези изисквания формално са изпълнени, а в парламента вече има няколко вакантни места. Лидерът на НРП води разговори с други опозиционни формации и е заявил готовност за различни политически компромиси, включително координирани оставки на депутати, за да се задейства процедурата.

 

Въпреки това реалните шансове за провеждане на частични или предсрочни избори остават ограничени. За подобно решение е необходимо парламентарно мнозинство, което опозицията не притежава. Управляващата ПСР и нейните партньори разполагат със стабилно мнозинство, докато опозиционните сили са разпокъсани и числено по-слаби.

 

Освен това управляващите вече са заявили, че не възнамеряват да подкрепят подобни инициативи, а президентът Реджеп Тайип Ердоган е отхвърлил възможността за предсрочни или частични избори. Теоретично такива избори биха могли да бъдат свикани и с президентски указ, но този сценарий се оценява като малко вероятен.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Лидерът на руските комунисти: Икономиката води към революция като през 1917 г. 0| 19 | Лидерът на руските комунисти: Икономиката води към революция като през 1917 г. Почина авторът на песента „Ветрове“ – композиторът Георги Красимиров - Герасим 0| 67 | Почина авторът на песента „Ветрове“ – композиторът Георги Красимиров - Герасим ЕС одобри заема от 90 милиарда евро за Украйна и 20-ия пакент санкции срещу Русия 0| 137 | ЕС одобри заема от 90 милиарда евро за Украйна и 20-ия пакент санкции срещу Русия Румънските министри от социалистическата партия подадоха оставки 0| 168 | Румънските министри от социалистическата партия подадоха оставки

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Зарков хвърли грешния зар, но да се оправя с другарите 0| 11345 | Зарков хвърли грешния зар, но да се оправя с другарите
(Не)очаквано развитие: Сарафов подаде оставка 24| 8603 | (Не)очаквано развитие: Сарафов подаде оставка
Руски медии: Радев ще общува с Путин, а Москва ще има съюзник. България е жертва на ЕС и НАТО 53| 7343 | Руски медии: Радев ще общува с Путин, а Москва ще има съюзник. България е жертва на ЕС и НАТО
Мандатите в 52-ия парламент: Какво могат ПБ със 131 гласа и къде са границите? 52| 6974 | Мандатите в 52-ия парламент: Какво могат ПБ със 131 гласа и къде са границите?
Икономистът Л. Богданов: Новата власт ще се сблъска челно с тежка финансова реалност 4| 6773 | Икономистът Л. Богданов: Новата власт ще се сблъска челно с тежка финансова реалност
Горещият стол на Сарафов: Ваня Стефанова каза „да“ 13| 5480 | Горещият стол на Сарафов: Ваня Стефанова каза „да“
Румен Радев и границите на проруския дух 11| 5133 | Румен Радев и границите на проруския дух
Колко генерали са управлявали България, първият българин е генерал Рачо Петров 10| 5024 | Колко генерали са управлявали България, първият българин е генерал Рачо Петров
