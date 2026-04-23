От края на март насам турските власти провеждат серия от акции, при които са задържани десетки кметове и общински служители, свързани с НРП. Обвиненията срещу тях включват корупция, нередности при обществени поръчки и участие в организирана престъпност. Засегнати са общини в различни части на страната, включително курортните Анталия и Мармарис, както и райони в Анкара и град Ушак.

Сред задържаните са и кметовете на Ушак и Бурса, като в Бурса временно на мястото на отстранения кмет е назначен представител на управляващата Партия на справедливостта и развитието (ПСР). По-късно последваха нови арести, включително в истанбулските райони Аташехир и Юскюдар, както и сред партийни представители в Анкара.

Тази вълна от действия е част от по-широка антикорупционна кампания, насочена основно към местни власти, управлявани от опозицията. От 2024 г. досега са задържани десетки служители и общо 22 кметове от НРП, включително и бившият кмет на Истанбул Екрем Имамоглу, който е в затвора и е обект на мащабен съдебен процес заедно с още стотици обвиняеми.

На този фон лидерът на НРП Йозгюр Йозел засилва политическата си активност, като настоява за провеждане на частични парламентарни избори и не спира да призовава за предсрочен национален вот. Според анализатори идеята за частични избори се използва като инструмент за натиск върху управляващите и евентуална стъпка към по-широки предсрочни избори. Освен това подобен вот би могъл да даде възможност на отстранени опозиционни фигури да се включат като кандидати за депутати, макар и с ограничен практически ефект, тъй като дори при успех парламентът може да промени техния статут.

Йозел се позовава на конституционни разпоредби, според които при освобождаване на определен процент от местата в парламента трябва да се проведат частични избори, ако са изпълнени и други времеви условия. В момента тези изисквания формално са изпълнени, а в парламента вече има няколко вакантни места. Лидерът на НРП води разговори с други опозиционни формации и е заявил готовност за различни политически компромиси, включително координирани оставки на депутати, за да се задейства процедурата.

Въпреки това реалните шансове за провеждане на частични или предсрочни избори остават ограничени. За подобно решение е необходимо парламентарно мнозинство, което опозицията не притежава. Управляващата ПСР и нейните партньори разполагат със стабилно мнозинство, докато опозиционните сили са разпокъсани и числено по-слаби.

Освен това управляващите вече са заявили, че не възнамеряват да подкрепят подобни инициативи, а президентът Реджеп Тайип Ердоган е отхвърлил възможността за предсрочни или частични избори. Теоретично такива избори биха могли да бъдат свикани и с президентски указ, но този сценарий се оценява като малко вероятен.