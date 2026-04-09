За двубоя вече са продадени над 10 000 билета – абсолютен рекорд за баскетболен мач в България. Атмосферата в залата обещава да бъде наелектризираща, като се очаква сериозна подкрепа както за българската суперзвезда Александър Везенков, така и за неговия Олимпиакос, който ще бъде придружен от голяма агитка от Пирея.

Важна информация за привържениците:

* Мачът започва в 19:30 часа.



* Организаторите призовават да се използва градски транспорт и феновете да пристигнат по-рано, за да се избегнат опашки на входовете.



* В залата вече е отворен щанд с официални екипи на Везенков, като са подготвени и специални изненади за публиката.



Залогът

Олимпиакос влиза в битката в търсене на трета поредна победа, за да затвърди лидерската си позиция в Евролигата. Срещу тях обаче се изправя коравият тим на Апоел Тел Авив, който заема 4-то място и вече се чувства „у дома си“ в София след няколко изиграни мача тук.