Последен шанс за феновете: Пуснаха билети по 12 евро за зрелището с Везенков в София

Броени часове остават до историческия сблъсък от Евролигата между Апоел Тел Авив и Олимпиакос, а интересът е безпрецедентен. Организаторите обявиха, че заради огромния наплив пускат в продажба последна бройка допълнителни билети на атрактивната цена от 12 евро.
 

За двубоя вече са продадени над 10 000 билета – абсолютен рекорд за баскетболен мач в България. Атмосферата в залата обещава да бъде наелектризираща, като се очаква сериозна подкрепа както за българската суперзвезда Александър Везенков, така и за неговия Олимпиакос, който ще бъде придружен от голяма агитка от Пирея.

 

Важна информация за привържениците:

 

* Мачът започва в 19:30 часа.


* Организаторите призовават да се използва градски транспорт и феновете да пристигнат по-рано, за да се избегнат опашки на входовете.


* В залата вече е отворен щанд с официални екипи на Везенков, като са подготвени и специални изненади за публиката.


Залогът

 

Олимпиакос влиза в битката в търсене на трета поредна победа, за да затвърди лидерската си позиция в Евролигата. Срещу тях обаче се изправя коравият тим на Апоел Тел Авив, който заема 4-то място и вече се чувства „у дома си“ в София след няколко изиграни мача тук.

