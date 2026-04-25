Предимно слънчева събота

В планините сутринта ще преобладава слънчево време, но по-късно през деня ще има развитие на облаци. Там ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Температурите ще бъдат около 14 градуса на 1200 метра и около 6 градуса на 2000 метра.

По Черноморието също ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността следобед. До обяд ще е почти тихо, а по-късно ще се появи слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Температурите ще са между 13 и 16 градуса, а морската вода – от 11–12 градуса по северното крайбрежие до 13–14 по южното. Вълнението ще бъде около 2 бала.

Атмосферното налягане ще остане малко под средните стойности за месеца.