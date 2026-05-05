Реклама / Ads
Сряда, 06 Май 2026, 08:21
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
7| 2211 | НОВИНИ

Президентът връчва мандата на 7 май. Какви заявки направиха парламентарните партии

Президентът връчва мандата на 7 май. Какви заявки направиха парламентарните партии
Източник: БГНЕС Редактор: Иван Гайдаров
Президентът Илияна Йотова ще връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство на 7 май в 17:00 часа. Очакванията са, че Прогресивна България ще го върне изпълнен и кабинет може да бъде гласуван още на 8 май, като той трябва да започне работа в рамките на следващата седмица. Това стана ясно след консултациите на парламентарно представените партии с държавния глава днес. По време на консултациите основните теми бяха бюджетът, съдебната реформа и стабилността на държавното управление, но всяка от формациите представи своята гледна точка към тях.
 

Ето какви заявки направиха политическите сили на „Дондуков“ 2 днес.

 

Прогресивна България – бърз кабинет и фокус върху бюджета

 

Като първа политическа сила Прогресивна България заяви амбиция да състави правителство в кратки срокове и да сложи край на политическата нестабилност. От формацията поставиха на преден план овладяването на инфлацията, социалните мерки и преструктуриране на бюджета. Според тях публичните финанси са под напрежение и е необходимо по-строго управление на разходите и по-ефективно усвояване на европейските средства.

 

Те също така настояват за нов подход към дълга и финансова стабилизация, която да гарантира социалните плащания. В допълнение към това те обявиха, че планират взимането на нов дълг, за да се покрият пенсии и социални плащания.

 

ГЕРБ–СДС – опозиция с готовност за подкрепа по ключови теми

 

ГЕРБ–СДС заявиха, че ще бъдат опозиция, но ще подкрепят важни за държавата решения, особено свързани с бюджета и реформите. Основният акцент на партията на Борисов е върху бюджетната дисциплина и ограничаване на неефективните разходи. Според тях страната трябва да избегне едновременното увеличаване на дълга и данъците.

 

Формацията поставя силен фокус и върху ускоряване на инвестициите, Плана за възстановяване и устойчивост, както и върху административна реформа.

 

ДПС – диалог и икономическо развитие

 

От ДПС заявиха готовност за конструктивна роля и нормален политически диалог между партиите. Те подчертаха необходимостта от бързо приемане на бюджет и стабилизиране на публичните финанси.

 

Сред основните им приоритети са икономическият растеж, реиндустриализацията и ограничаване на обезлюдяването в страната. От партията заявиха подкрепа за политики, които подобряват жизнения стандарт и засилват ролята на България в ЕС.

 

Демократична България – твърда опозиция и съдебна реформа

 

Демократична България се позиционира като конструктивна, но твърда опозиция, която ще следи за изпълнение на заявените реформи. Основният им акцент е съдебната реформа – избор на нов ВСС и антикорупционна комисия с прозрачни процедури. Те настояват и за фискална дисциплина без увеличаване на данъци и с ограничен дефицит.

 

Формацията подчерта и нуждата от институционален контрол и ефективна борба с корупцията.

 

Продължаваме промяната – резерви към бъдещия кабинет и реформи в разходите

 

Продължаваме промяната заявиха, че няма да подкрепят правителство на „Прогресивна България“ и ще останат в опозиция. Според тях финансовата ситуация не е критична и държавата разполага с резерви. Те се противопоставят на увеличаване на държавния дълг и смятат, че основният проблем е в разходната част на бюджета.

 

ПП предлагат реформи в администрацията, намаляване на министерствата и категорична подкрепа за съдебна и антикорупционна реформа.

 

Възраждане – критика към дълга и искане за референдум за еврото

 

Възраждане изразиха остра критика към плановете за нов държавен дълг, като предупредиха за риск от финансова нестабилност. Основно искане на партията е провеждане на референдум за връщане на лева. Те се обявиха и против санкциите срещу Русия и участието на България във финансови ангажименти към Украйна.

 

От формацията поставиха под въпрос и политиките за въглеродни квоти, които според тях натоварват икономиката.

 

Президентът Йотова отговори, че България трябва да действа в рамките на ЕС като предвидим партньор и че промените в политиките трябва да се търсят вътре в съюза.

 

Ако трябва да направим извод, въпреки различията между партиите, всички участници в консултациите поставиха като приоритет бързото приемане на бюджет, стабилизирането на публичните финанси и напредъка по съдебната реформа.

 

Йотова изрази надежда ново правителство да бъде съставено до края на седмицата и да започне работа в условия на по-голяма политическа стабилност.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Подкрепата за правителството на Мерц се срина до 11% 0| 2215 | Подкрепата за правителството на Мерц се срина до 11% Автомобилна вълна от изток: Китайските производители в търсене на своя „момент Ярис“ 0| 2252 | Автомобилна вълна от изток: Китайските производители в търсене на своя „момент Ярис“ Mythos изплаши САЩ: Вашингтон започва да проверява новите AI модели 0| 2307 | Mythos изплаши САЩ: Вашингтон започва да проверява новите AI модели Възобновиха делото срещу варненския кмет Благомир Коцев 4| 2300 | Възобновиха делото срещу варненския кмет Благомир Коцев

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Когато природата изпревари инженерната мисъл: Защо свлачището край Смолян е само началото 2| 7710 | Когато природата изпревари инженерната мисъл: Защо свлачището край Смолян е само началото
Липсват 569 млн. лева, осигурени за свлачища, твърди министър Найденов 3| 4613 | Липсват 569 млн. лева, осигурени за свлачища, твърди министър Найденов
FT: Страх тресе Кремъл, Путин живее при все по-засилени мерки за сигурност и изолация 17| 3335 | FT: Страх тресе Кремъл, Путин живее при все по-засилени мерки за сигурност и изолация
С разрушители и самолети: САЩ започват да извеждат блокираните в Ормуз кораби 5| 2923 | С разрушители и самолети: САЩ започват да извеждат блокираните в Ормуз кораби
И Фицо се отказа от парада за 9 май в Москва 10| 2920 | И Фицо се отказа от парада за 9 май в Москва
Нужна ни е още една ескадрила изтребители, заснехме клип като "Топ Гън", разкри ген. Русев 9| 2908 | Нужна ни е още една ескадрила изтребители, заснехме клип като "Топ Гън", разкри ген. Русев
Украинските дронове могат да атакуват една четвърт от територията на Русия и 70% от населението ѝ 4| 2803 | Украинските дронове могат да атакуват една четвърт от територията на Русия и 70% от населението ѝ
Напрежението в Близкия изток отново ескалира 4| 2750 | Напрежението в Близкия изток отново ескалира
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 