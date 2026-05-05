Ето какви заявки направиха политическите сили на „Дондуков“ 2 днес.

Прогресивна България – бърз кабинет и фокус върху бюджета

Като първа политическа сила Прогресивна България заяви амбиция да състави правителство в кратки срокове и да сложи край на политическата нестабилност. От формацията поставиха на преден план овладяването на инфлацията, социалните мерки и преструктуриране на бюджета. Според тях публичните финанси са под напрежение и е необходимо по-строго управление на разходите и по-ефективно усвояване на европейските средства.

Те също така настояват за нов подход към дълга и финансова стабилизация, която да гарантира социалните плащания. В допълнение към това те обявиха, че планират взимането на нов дълг, за да се покрият пенсии и социални плащания.

ГЕРБ–СДС – опозиция с готовност за подкрепа по ключови теми

ГЕРБ–СДС заявиха, че ще бъдат опозиция, но ще подкрепят важни за държавата решения, особено свързани с бюджета и реформите. Основният акцент на партията на Борисов е върху бюджетната дисциплина и ограничаване на неефективните разходи. Според тях страната трябва да избегне едновременното увеличаване на дълга и данъците.

Формацията поставя силен фокус и върху ускоряване на инвестициите, Плана за възстановяване и устойчивост, както и върху административна реформа.

ДПС – диалог и икономическо развитие

От ДПС заявиха готовност за конструктивна роля и нормален политически диалог между партиите. Те подчертаха необходимостта от бързо приемане на бюджет и стабилизиране на публичните финанси.

Сред основните им приоритети са икономическият растеж, реиндустриализацията и ограничаване на обезлюдяването в страната. От партията заявиха подкрепа за политики, които подобряват жизнения стандарт и засилват ролята на България в ЕС.

Демократична България – твърда опозиция и съдебна реформа

Демократична България се позиционира като конструктивна, но твърда опозиция, която ще следи за изпълнение на заявените реформи. Основният им акцент е съдебната реформа – избор на нов ВСС и антикорупционна комисия с прозрачни процедури. Те настояват и за фискална дисциплина без увеличаване на данъци и с ограничен дефицит.

Формацията подчерта и нуждата от институционален контрол и ефективна борба с корупцията.

Продължаваме промяната – резерви към бъдещия кабинет и реформи в разходите

Продължаваме промяната заявиха, че няма да подкрепят правителство на „Прогресивна България“ и ще останат в опозиция. Според тях финансовата ситуация не е критична и държавата разполага с резерви. Те се противопоставят на увеличаване на държавния дълг и смятат, че основният проблем е в разходната част на бюджета.

ПП предлагат реформи в администрацията, намаляване на министерствата и категорична подкрепа за съдебна и антикорупционна реформа.

Възраждане – критика към дълга и искане за референдум за еврото

Възраждане изразиха остра критика към плановете за нов държавен дълг, като предупредиха за риск от финансова нестабилност. Основно искане на партията е провеждане на референдум за връщане на лева. Те се обявиха и против санкциите срещу Русия и участието на България във финансови ангажименти към Украйна.

От формацията поставиха под въпрос и политиките за въглеродни квоти, които според тях натоварват икономиката.

Президентът Йотова отговори, че България трябва да действа в рамките на ЕС като предвидим партньор и че промените в политиките трябва да се търсят вътре в съюза.

Ако трябва да направим извод, въпреки различията между партиите, всички участници в консултациите поставиха като приоритет бързото приемане на бюджет, стабилизирането на публичните финанси и напредъка по съдебната реформа.

Йотова изрази надежда ново правителство да бъде съставено до края на седмицата и да започне работа в условия на по-голяма политическа стабилност.