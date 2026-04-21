Помните ли „Наглите", „Килърите", „Гранити"? А случая със 17-годишната Мира от Перник, отвлечена и лишена от живот месеци преди абитуриентския ѝ бал? Известният журналист Огнян Стефанов и дългогодишният полицай Валентин Цоновски представят безпрецедентен поглед върху най-знаковите криминални случаи в България през последните 30 години.

„Професия ченге", издавана от „Ентусиаст", разкрива механизмите на тези престъпления и осветява работата на хората „зад кадър", чийто професионализъм изправя виновниците пред съда.

Огнян Стефанов работи в някои от най-големите печатни издания в България, а през 2006 г. създава сайта „Фрог нюз", превърнал се в медия за журналистически разследвания и сурови критики на корупцията в управлението и магистратурата. Автор е на седем книги, между които „Кома", „Мафията от КГБ до ДС", „Господари на моргата", „Интервю с диктатор", „Путин, войната и ние" и др.

Най-новия си документален очерк пише в партньорство с Валентин Цоновски – полицай с над 36 години опит в системата на МВР. Кариерата му преминава от началник на Областна дирекция на МВР в Плевен до началник на отдел „Контратероризъм" в ГДБОП (2009–2014). В годините е отличаван с всички награди по Закона за МВР включително и „Полицай на годината" през 2010 г. Обучаван във Франция, Ирландия и САЩ, Цоновски е лично ангажиран с редица значими операции – „Наглите", „Килърите" и случая „Мирослава".

„Професия ченге" съдържа четири разговора между Стефанов и Цоновски, който знае всички тайни по тези шумни разследвания, завършили с присъди. Виновните и техните злодеяния са ясни, но малко се говори за всички професионалисти, работили по случаите. Те не обичат публични изяви, но ги има, а целта на книгата е да покаже лицата им, като въведе читателите в един малко познат, опасен и изпълнен с напрежение свят в автентичния му вид.

С какво са се сблъсквали разследващи, криминалисти и прокурори? Как са проследявали стъпка по стъпка бандитите? Какви са начините за разкриване на тежки престъпления? Отговорите на тези и още много въпроси се намират между страниците на „Професия ченге" – един разказ за отговорността на професионалистите, които работят за сигурността на всеки от нас.

Официалната премиера на книгата ще се проведе на 22 април от 18:00 ч. в Книжен център „Гринуич".