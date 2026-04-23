Протест за ефективни присъди срещу мъчителите на животни Габриела и Красимир

Източник: БГНЕС Редактор: Ивайло Александров
Протест с искане за ефективни присъди на Габриела Сашова и Красимир Георгиев от Перник ще се проведе в София. Демонстрацията е във връзка с поредното заседание по делото срещу тях, което се гледа от Софийски градски съд.
 

Двамата са обвинени за причиняване на смърт на животни по особено мъчителен начин с цел създаване на порнографски материали.

 

„Ние отново се събираме от 9:30 ч. пред сградата на Софийски градски съд на улица „Черковна“ 90. Нашето искане е ясно. То е за ефективни присъди и за максимално тежки според закона наказания за двамата, които години наред са измъчвали и избивали животни. На всичкото отгоре са заснемали тези престъпления и са продавали видеата в интернет“, каза Златин Младенски от сдружение „Мечо и приятели“, което организира демонстрацията.

 

Днешното заседание е закрито и ще включва разпит на свидетели, съобщиха от пресцентъра на Софийски градски съд.

