Сряда, 29 Април 2026, 18:39
Разходите растат, нужни са повече приходи: ЕК заговори за нови европейски данъци

Източник: БГНЕС Редактор: Иван Гайдаров
Европейският съюз се нуждае от повече собствени източници на приходи, за да може едновременно да изплаща общия си дълг и да продължи да финансира ключови политики като земеделието и регионалното развитие, без да увеличава вноските на държавите членки. Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана от Politico. До края на 2027 г. ЕС трябва да приеме следващия си дългосрочен бюджет за периода 2028–2034 г., като целта е споразумение да бъде постигнато още през 2026 г.
 

Очакват се напрегнати преговори между страни като Германия, които настояват за ограничаване на националните вноски, и Европейски парламент, който предлага бюджетът да надхвърли 2 трилиона евро.

 

Допълнително напрежение създава фактът, че Съюзът трябва да започне да изплаща около 390 милиарда евро общ дълг, натрупан за възстановяването след пандемията от COVID-19. Това трябва да се съчетае с продължаващо финансиране на фермерите, по-бедните региони, индустрията, иновациите и отбраната.

 

„Новите собствени ресурси са абсолютно необходими. Без тях изборът е ясен – или по-високи национални вноски, или по-малък бюджетен капацитет. Тоест – по-малко Европа точно когато тя трябва да прави повече“, подчертава фон дер Лайен.

 

Още през юли Европейската комисия предложи пакет от мерки за увеличаване на собствените приходи. Сред тях са такси върху вносни стоки с високи въглеродни емисии, данъци върху емисиите в рамките на ЕС, както и налози върху нерециклирани електронни отпадъци, тютюневи изделия и корпоративни печалби. По оценки на Комисията това може да носи около 66 милиарда евро годишно.

 

От своя страна Европейският парламент предлага допълнителни източници на приходи, включително данъци върху онлайн хазарта, технологичните гиганти и криптокомпаниите.

 

Идеята за нови европейски данъци традиционно среща съпротива от държавите членки, които не желаят Брюксел да разширява правомощията си в данъчната политика. Въпреки това на среща в Кипър миналата седмица националните лидери възложиха на Комисията да проучи и тези предложения.

 

В момента основните собствени приходи на ЕС идват от митнически такси и от вноски върху нерециклираните пластмасови отпадъци.

 

Едновременно с това фон дер Лайен акцентира, че Европа губи близо 500 милиона евро дневно заради поскъпването на изкопаемите горива на фона на конфликта в Близкия изток. По думите ѝ само за два месеца разходите на ЕС за внос на енергийни суровини са нараснали с над 27 милиарда евро, без това да води до допълнителни доставки.

 

Фон дер Лайен посочи също така, че ситуацията е ясен сигнал за необходимостта ЕС да ускори прехода си към по-независима и устойчива енергийна система. Тя подчертава и нуждата от намаляване на зависимостта от вносни изкопаеми горива и от засилване на производството на достъпна и чиста енергия в Европа – както от възобновяеми източници, така и от ядрена енергия.

Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
