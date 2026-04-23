Румънският президент призова партиите да деескалират напрежението
Източник: БГНЕС Редактор: Ивайло Александров
Президентът на Румъния Никушор Дан проведе целодневни консултации с парламентарните партии след политическата криза, предизвикана от оттеглянето на Социалдемократическата партия (PSD) от правителството, като призова политическите лидери да намалят напрежението и да се съсредоточат върху решения.
 

След разговорите румънският президент заяви, че всички варианти за управление остават на масата – включително както мнозинствено, така и малцинствено правителство. Той подчерта обаче, че независимо от формулата, ще е необходимо сътрудничество между проевропейските политически сили.

 

„Очевидно сме в политическа криза – тя не започна днес. От месеци различията се задълбочават“, заяви Никушор Дан. Основното му искане към партиите е да намалят публичната реторика и да се фокусират върху бъдещи решения, а не върху минали спорове.

 

Консултациите бяха неформални, тъй като Конституцията не дава на президента пряка роля в такива преговори. Въпреки това той подчерта значението на разбирането как политическите сили виждат непосредственото бъдеще на страната. Ключов извод от разговорите е общият ангажимент на проевропейските партии да запазят стратегическата посока на Румъния. Всички участници, както и представители на националните малцинства, категорично изключиха участие в управление с крайнодясната партия Алианс за обединение на румънците (AUR).

 

„Независимо от политическата криза, трябва да уверим румънците, че институциите работят. Румъния остава функционална държава, дори при политически различия“, добави президентът. Той завърши с призив за спокойствие и отговорност, изразявайки увереност, че ситуацията може да бъде овладяна чрез диалог.

 

В следващите дни се очаква решаващ етап от преговорите, тъй като партиите продължават да обсъждат бъдещата управленска формула и се опитват да стабилизират политическата ситуация и да ограничат влиянието върху икономиката и ключовите реформи.

 

По-рано през деня президентът проведе консултации с представители на PSD, Национално-либералната партия (PNL), Унгарския демократичен съюз на Румъния (UDMR), Съюзът за спасение на Румъния (USR) и групата на националните малцинства на фона на задълбочаваща се политическа криза. Лидерите на различните партии изложиха различни позиции относно бъдещето на управлението, включително възможност за малцинствено правителство или ново коалиционно споразумение с различен министър-председател, като същевременно всички изключиха сътрудничество с AUR.

 

В следващите дни се очакват решаващи преговори, които ще определят дали Румъния ще има ново правителство, реконфигурирана коалиция или ще се стигне до вот на недоверие.

