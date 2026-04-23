Съдът отвори врата за преразглеждане на матурите

Съдът обаче стига до различен извод. Магистратите приемат, че министърът има право да определя правилата за оценяване. Проблемът не е в самата идея, а в начина, по който тези текстове са приети.

Според съда при изготвянето на наредбата не са били представени задължителните мотиви и доклад. Законът изисква такива документи, за да е ясно защо се въвеждат конкретни правила и какви ще са последиците от тях. Липсата им се счита за сериозно нарушение.

Затова съдът отменя тези разпоредби като незаконосъобразни. Те не са обявени за нищожни, което означава, че подобни правила могат да съществуват, но трябва да бъдат приети правилно.

На практика това решение премахва забраната оценките да се променят. То не означава автоматично, че всички резултати ще се преразглеждат, но означава, че вече няма категорично правило, което да забранява това.

Оттук нататък Министерството на образованието трябва да изготви нови текстове, този път спазвайки всички законови изисквания.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.