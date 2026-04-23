Четвъртък, 23 Април 2026, 12:52
Съдът отвори врата за преразглеждане на матурите

Редактор: Frognews
Решение на Върховен административен съд променя досегашното правило, че оценките от матурите са окончателни и не могат да бъдат променяни. Досега в Наредба №11 на Министерството на образованието беше записано, че резултатите от държавните зрелостни изпити не подлежат на промяна. Това означаваше, че дори ученик да има съмнения за грешка, няма реален начин да поиска преразглеждане на оценката си.
 

Съдът обаче стига до различен извод. Магистратите приемат, че министърът има право да определя правилата за оценяване. Проблемът не е в самата идея, а в начина, по който тези текстове са приети.

 

Според съда при изготвянето на наредбата не са били представени задължителните мотиви и доклад. Законът изисква такива документи, за да е ясно защо се въвеждат конкретни правила и какви ще са последиците от тях. Липсата им се счита за сериозно нарушение.

 

Затова съдът отменя тези разпоредби като незаконосъобразни. Те не са обявени за нищожни, което означава, че подобни правила могат да съществуват, но трябва да бъдат приети правилно.

 

На практика това решение премахва забраната оценките да се променят. То не означава автоматично, че всички резултати ще се преразглеждат, но означава, че вече няма категорично правило, което да забранява това.

 

Оттук нататък Министерството на образованието трябва да изготви нови текстове, този път спазвайки всички законови изисквания.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

