Например популярни връзки като Лисабон – Мадрид или Барселона – Милано не могат да бъдат резервирани чрез сайтовете на железопътните оператори, а за маршрути като Париж – Рим и Амстердам – Милано билети се предлагат само от един превозвач.

Според авторката на доклада Джорджия Уитакър ситуацията е парадоксална, тъй като остарелите системи реално възпрепятстват усилията за ограничаване на климатичните промени. По думите ѝ в съвременния свят почти всичко може да се направи с едно кликване, но това не важи за международните влакови пътувания, което пречи на хората да изберат по-екологичния транспорт. В същото време авиационният сектор остава един от най-трудните за „озеленяване“, а емисиите му се очаква да нарастват значително, тъй като индустрията планира да удвои пътническия трафик до 2050 г.

Изследването обхваща 30 от най-натоварените международни въздушни маршрути в ЕС (без островни дестинации и линии над 1500 км) и показва, че в 20% от случаите не може да се купи билет за цялото пътуване. При още 27% билети се предлагат само от един оператор. При по-широк анализ на 50 маршрута резултатите са още по-негативни.

Експерти отбелязват, че системата често не показва наличните трансгранични връзки или по-евтини оферти на конкуренти. Според изследователя Брайън Колфийлд от Trinity College Dublin това създава структурни пречки дори за най-ангажираните с опазването на климата пътници. Допълнителен проблем е, че националните железопътни оператори като Deutsche Bahn и SNCF рядко предлагат билети на конкурентите си. Докладът показва, че в 86% от маршрутите, където има конкуренция, алтернативни оферти не се продават, а в 59% от случаите дори не се показват.

Проучване на YouGov от миналата година сочи, че 61% от пътуващите на дълги разстояния с влак са се отказвали от пътуване заради трудности при резервацията. Над 40% заявяват, че биха използвали влаковете по-често, ако процесът беше по-лесен.

Освен удобството, цената също остава ключов фактор. Често влаковете са по-скъпи от самолетите, но липсата на видимост за по-евтини алтернативи допълнително изкривява избора на потребителите.

В отговор на тези проблеми Европейската комисия планира да представи на 13 май нов пакет за единна билетна система, който да улесни пътуванията в Европа и да осигури по-добра защита на потребителите.

Данните се допълват от предишен доклад на Greenpeace, според който влаковете са по-евтини от самолетите само при 39% от трансграничните маршрути. Експертите предупреждават, че докато закупуването на влакови билети остава сложно, много хора ще продължат да избират по-лесния, но по-замърсяващ въздушен транспорт.