САЩ възобновяват директните полети до Венецуела след близо 7 години

Полет на American Airlines излита от Маями за Каракас в четвъртък сутринта и ще бъде първият редовен маршрут между двете държави от 2019 г. насам, когато САЩ забраниха въздушните връзки. Компанията планира ежедневни полети с регионален самолет Embraer 175.

Забраната беше отменена преди две седмици, след като американските власти прецениха, че условията във Венецуела вече не представляват риск за сигурността на пътниците и екипажите.

Възстановяването на полетите идва след сериозни политически промени в страната, включително отстраняването на дългогодишния президент Николас Мадуро и поемането на властта от временно правителство, оглавявано от Делси Родригес.

Под натиска на Вашингтон новите власти във Венецуела предприеха редица реформи, сред които амнистия за политически затворници и промени в законодателството, които улесняват участието на чуждестранни компании в петролния сектор.

В отговор САЩ постепенно облекчават санкциите, което отваря възможности за икономическо възстановяване и по-тясна интеграция на страната в глобалните пазари.

Въпреки това икономиката на Венецуела остава в тежко състояние след години на криза, а политическото бъдеще остава несигурно. Временното правителство не е дало ясен сигнал за провеждане на нови избори, въпреки натиска от опозицията.

Възобновяването на полетите се приема положително от венецуелската диаспора в САЩ, която наброява стотици хиляди души, тъй като улеснява връзката със страната.