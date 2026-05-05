Слънчев вторник, максимални температури 18°-25°

Ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър. По Черноморието също ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 13°-15°.

Слънчево ще бъде времето и в планините. На отделни места ще превали слаб дъжд, по най-високите върхове на Рила и Пирин - сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток.

В сряда ще бъде предимно слънчево.

В следобедните часове над планините в Западна България на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб, предимно от югоизток. Минималните температури още ще се повишат, а максималните ще останат без промяна.