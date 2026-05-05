0| 1565 | НОВИНИ
Слънчев вторник, максимални температури 18°-25°
Минималните температури ще бъдат между 3° и 9°, в София - около 4°. Максималните ще са между 18° и 25°, в София - около 21°. През деня по-голямата част от страната ще бъде слънчево, но след обяд главно над Южна България ще има временни увеличения на облачността. Само на отделни места ще превали слаб дъжд.
Ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър. По Черноморието също ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 13°-15°.
Слънчево ще бъде времето и в планините. На отделни места ще превали слаб дъжд, по най-високите върхове на Рила и Пирин - сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток.
В сряда ще бъде предимно слънчево.
В следобедните часове над планините в Западна България на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб, предимно от югоизток. Минималните температури още ще се повишат, а максималните ще останат без промяна.
