По думите им, въпреки изпълнената стратегия и реалните резултати, проектът не е получил адекватна институционална оценка, а в публичното пространство са се появявали противоречиви твърдения, които са подкопавали доверието.

Ръководството критикува и начина на комуникация с държавата, като посочва, че диалогът е бил ограничен до медийни изяви и множество краткосрочни искания за справки, без ясна управленска рамка. Според тях това е създало несигурност и е затруднило развитието на инициативата.

Въпреки това от екипа подчертават, че проектът вече е достигнал реален резултат – изградена е мрежа от обекти, предлагащи основни стоки на по-ниски цени, с 20–30% под стандартните в големите вериги. В момента има още десетки обекти в процес на договаряне.

В позицията си директорите посочват, че са работили с ограничени ресурси и ниско възнаграждение, водени от идеята да осигурят по-достъпни цени за хората в малките населени места. Те допълват, че личната им мотивация е била водеща, а не позициите, които заемат.

Въпреки подадените оставки, ръководството заявява, че ще продължи да изпълнява задълженията си до изтичане на предизвестието и изразява надежда, че започнатата инициатива ще бъде продължена и надградена в бъдеще.