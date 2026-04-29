Сряда, 29 Април 2026, 12:57
След липса на институционален диалог: „Магазин за хората“ остана без ръководство

Източник: БГНЕС
Ръководството на държавното дружество „Магазин за хората“ ЕАД е подало оставка, като мотивите са свързани основно с липса на институционален диалог и ясна управленска подкрепа. Това се случва въпреки постигнат напредък по проекта и разгръщането на мрежа от 110 обекта в около 90 населени места. От Съвета на директорите посочват, че решението е резултат от продължително отсъствие на координация с Министерството на земеделието и храните и липса на стратегическа посока от страна на принципала.
 

По думите им, въпреки изпълнената стратегия и реалните резултати, проектът не е получил адекватна институционална оценка, а в публичното пространство са се появявали противоречиви твърдения, които са подкопавали доверието.

 

Ръководството критикува и начина на комуникация с държавата, като посочва, че диалогът е бил ограничен до медийни изяви и множество краткосрочни искания за справки, без ясна управленска рамка. Според тях това е създало несигурност и е затруднило развитието на инициативата.

 

Въпреки това от екипа подчертават, че проектът вече е достигнал реален резултат – изградена е мрежа от обекти, предлагащи основни стоки на по-ниски цени, с 20–30% под стандартните в големите вериги. В момента има още десетки обекти в процес на договаряне.

 

В позицията си директорите посочват, че са работили с ограничени ресурси и ниско възнаграждение, водени от идеята да осигурят по-достъпни цени за хората в малките населени места. Те допълват, че личната им мотивация е била водеща, а не позициите, които заемат.

 

Въпреки подадените оставки, ръководството заявява, че ще продължи да изпълнява задълженията си до изтичане на предизвестието и изразява надежда, че започнатата инициатива ще бъде продължена и надградена в бъдеще.

