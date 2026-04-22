Сливат Четвърта МБАЛ и Втора МБАЛ в София
Столичният общински съвет (СОС) прие извънредно и без съществени дебати единствената точка в дневния си ред – Четвърта градска болница да се влее във „Втора многопрофилна болница за активно лечение – София“ ЕАД. Решението беше прието с 44 гласа „за“, 1 „против“ и 3 „въздържал се“. Мярката предвижда поредица от стъпки, насочени към стабилизиране на лечебното заведение и последващо преструктуриране на общинската болнична мрежа в столицата.
Според приетото предложение вливането ще се извърши поетапно, като ръководството на Четвърта МБАЛ ще има задача да подготви правната и финансовата страна на процеса, включително уреждане на задълженията, анализ на активите и прехвърляне на дейностите. Целта, заложена в доклада, е оптимизация на разходите, по-ефективно управление на ресурсите и по-добра организация на общинските болници.
При окончателното реализиране на решението Четвърта МБАЛ ще престане да съществува като самостоятелно юридическо лице, а дейността ѝ ще бъде интегрирана във „Втора МБАЛ – София“ ЕАД. Очаква се това да повлияе както на персонала, така и на организацията на медицинските услуги в столицата.
Реклама / Ads
Реклама / Ads