По първоначална информация има един загинал. Ударили са се два автомобила – единият с румънска регистрация, другият с великотърновска. Жертвата е български гражданин.

На място са изпратени екипи на полицията, Спешна помощ и пожарната. Извършва се оглед.

Движението по пътя е спряно, въведен е обходен маршрут. От полицията призовават шофьорите да бъдат внимателни, тъй като настилките в региона са мокри и хлъзгави, а на много места вали дъжд.