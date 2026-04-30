Четвъртък, 30 Април 2026, 19:46
Смъртоносна катастрофа блокира пътя Русе – Велико Търново край Самоводене

Редактор: Frognews
Тежка катастрофа затвори пътя Русе – Велико Търново край село Самоводене. Инцидентът е станал в участък с мокра настилка и непрекъсната маркировка.
 

По първоначална информация има един загинал. Ударили са се два автомобила – единият с румънска регистрация, другият с великотърновска. Жертвата е български гражданин.

 

На място са изпратени екипи на полицията, Спешна помощ и пожарната. Извършва се оглед.

 

Движението по пътя е спряно, въведен е обходен маршрут. От полицията призовават шофьорите да бъдат внимателни, тъй като настилките в региона са мокри и хлъзгави, а на много места вали дъжд.

