Смъртоносна катастрофа блокира пътя Русе – Велико Търново край Самоводене
Тежка катастрофа затвори пътя Русе – Велико Търново край село Самоводене. Инцидентът е станал в участък с мокра настилка и непрекъсната маркировка.
По първоначална информация има един загинал. Ударили са се два автомобила – единият с румънска регистрация, другият с великотърновска. Жертвата е български гражданин.
На място са изпратени екипи на полицията, Спешна помощ и пожарната. Извършва се оглед.
Движението по пътя е спряно, въведен е обходен маршрут. От полицията призовават шофьорите да бъдат внимателни, тъй като настилките в региона са мокри и хлъзгави, а на много места вали дъжд.
Реклама / Ads
Реклама / Ads