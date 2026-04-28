На 29 април (сряда) 2026 г., във връзка с подмяна на спирателни кранове в резервоар „Бухово–нов“, гр. Бухово, се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на гр. Бухово.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на площада.

На 29 април (сряда) 2026 г., във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности в СПЗ „Модерно предградие“, се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 19:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района между бул. „Сливница“, бул. „Панчо Владигеров“ и ул. „Обелско шосе“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на адрес: бул. „Сливница“ на кръстовището с ул. „Обелско шосе“.

Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800 121 21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството.

