„Софийска вода“ временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на столицата

„Софийска вода“ временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на столицата
Редактор: Frognews
Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.
 

На 29 април (сряда) 2026 г., във връзка с подмяна на спирателни кранове в резервоар „Бухово–нов“, гр. Бухово, се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на гр. Бухово.

 

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на площада.

 

На 29 април (сряда) 2026 г., във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности в СПЗ „Модерно предградие“, се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 19:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района между бул. „Сливница“, бул. „Панчо Владигеров“ и ул. „Обелско шосе“.

 

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на адрес: бул. „Сливница“ на кръстовището с ул. „Обелско шосе“.

 

Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800 121 21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството.

 

„Софийска вода“ АД предварително се извинява на своите клиенти за причинените временни неудобства!

 

Интернет сайтът на дружеството дава възможност на клиентите да се абонират за съобщенията за прекъсване на водоподаването. На електронната си поща те могат лично да получават информация за планираните спирания. Друг начин е да се възползват от безплатната услуга за известяване чрез СМС.

