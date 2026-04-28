Ще бъдат проверени решенията на съвета на директорите на дружествата, които предлагат подобен тип застраховка, както и техническите обосновки за увеличението, където има такова.

Регулаторът работи в координация с Комисията за защита на конкуренцията, която също обяви, че се самосезира по повод цените на „Гражданска отговорност“.

Отправена е покана към представителите на мотообщността за среща в КФН. Очаква се на дискусията да присъстват и представители на други институции, ангажирани с темата, пише btv.

Мотористи от страната готвят протест. Причината – резкия скок на задължителна застраховка „Гражданска отговорност“. Те посочват още, че при тях липсва опция за разсрочено плащане и цялата сума трябва да се внесе наведнъж.

В протестна готовност са 78 мотоклуба и организации от цялата страна.

„Цените вече са почти двойни“, коментира Любомир Жингов. Мотористите настояват за точни обяснения на каква база се вдигат цените и настояха за прозрачност при определяне на рисковите категории.