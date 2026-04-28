Реклама / Ads
Вторник, 28 Април 2026, 15:23
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
2| 1435 | НОВИНИ

Комисията за финансов надзор проверява скока в цената на „Гражданска отговорност“

Комисията за финансов надзор ще проверява формирането на цените на застраховка „Гражданска отговорност“ след сигнали за необосновано увеличение от някои застрахователни компании.
 

Ще бъдат проверени решенията на съвета на директорите на дружествата, които предлагат подобен тип застраховка, както и техническите обосновки за увеличението, където има такова.

 

Регулаторът работи в координация с Комисията за защита на конкуренцията, която също обяви, че се самосезира по повод цените на „Гражданска отговорност“.

 

Отправена е покана към представителите на мотообщността за среща в КФН. Очаква се на дискусията да присъстват и представители на други институции, ангажирани с темата, пише btv.

 

Мотористи от страната готвят протест. Причината – резкия скок на задължителна застраховка „Гражданска отговорност“. Те посочват още, че при тях липсва опция за разсрочено плащане и цялата сума трябва да се внесе наведнъж.

 

В протестна готовност са 78 мотоклуба и организации от цялата страна.

 

„Цените вече са почти двойни“, коментира Любомир Жингов. Мотористите настояват за точни обяснения на каква база се вдигат цените и настояха за прозрачност при определяне на рисковите категории.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
От дарения до биткойн: Алтернативните подходи на САЩ за намаляване на дълга 0| 201 | От дарения до биткойн: Алтернативните подходи на САЩ за намаляване на дълга Съдът даде ход на делото срещу Кирил Петков и Божидар Божанов 0| 314 | Съдът даде ход на делото срещу Кирил Петков и Божидар Божанов Здравният министър: Създава се фонд срещу хазартната зависимост 1| 372 | Здравният министър: Създава се фонд срещу хазартната зависимост

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
От бухалка до жертва: Гешев изпълзя в ефир с нови съчинения за предателите и кукловодите 10| 10097 | От бухалка до жертва: Гешев изпълзя в ефир с нови съчинения за предателите и кукловодите
Трети опит: 31-годишен учител стреля на събитие с Тръмп. Президентът е невредим 16| 7212 | Трети опит: 31-годишен учител стреля на събитие с Тръмп. Президентът е невредим
Накъде с Радев: Към планова икономика като Путин или по Лий Куан Ю? 18| 6978 | Накъде с Радев: Към планова икономика като Путин или по Лий Куан Ю?
Проф. Вацов: Смесваха радиоактивно мляко с „чисто“, за да влезе в нормите – системна политика 21| 6132 | Проф. Вацов: Смесваха радиоактивно мляко с „чисто“, за да влезе в нормите – системна политика
Стокхолмски институт: Boeннитe paзxoди нa Бългapия – на нивaтa oт зopaтa нa дeмoĸpaциятa 5| 5291 | Стокхолмски институт: Boeннитe paзxoди нa Бългapия – на нивaтa oт зopaтa нa дeмoĸpaциятa
Вежди Рашидов: Нова звезда, някаква девойка, командва и кадрува в ГЕРБ 15| 5185 | Вежди Рашидов: Нова звезда, някаква девойка, командва и кадрува в ГЕРБ
Прокобата на „Хилтън“: 45 години след Рейгън, историята се повтори с Тръмп 6| 4655 | Прокобата на „Хилтън“: 45 години след Рейгън, историята се повтори с Тръмп
БАН отбелязва 150 години от Априлското въстание с тържествено общобългарско събрание 0| 4467 | БАН отбелязва 150 години от Априлското въстание с тържествено общобългарско събрание
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 