Вторник, 28 Април 2026, 15:23
Фридрих Мерц оцени миграционната политика на кабинета си като отлична

Фридрих Мерц оцени миграционната политика на кабинета си като отлична
Източник: БГНЕС Редактор: Ивайло Александров
Почти година откакто е на власт, германският канцлер Фридрих Мерц даде на своето правителство отлична оценка на миграционната политика – един от най-големите проблеми в Германия.
 

„Числата говорят ясен език. Те са намалели толкова ясно и толкова значително, че може да се каже, че вече сме решили голяма част от проблема“, заяви Мерц.

 

През 2025 г. са подадени 168 543 молби за убежище – това е с 51% по-малко в сравнение с предходната година. Този спад е свързан не само с по-строгата миграционна политика в Берлин, а и с други фактори, най-вече края на войната в Сирия, коментират медиите.

 

Германия подготвя мащабна данъчна, здравна и икономическа реформа.

 

В Германия все още има стотици хиляди лица, задължени да напуснат (често поради отхвърлена молба за убежище). Към средата на 2025 г. около 226 500 души са били задължени да напуснат страната, от които 184 988 временно са били оставени в Германия с така наречения „статут на търпимост“ – той позволява легално оставане в Германия, но без бежански статут. Също така през 2025 г. са издадени около 110 000 визи за събиране на семейства.

 

На заседание на парламентарната група на ХДС в Берлин Мерц заяви: „За една година постигнахме много. Но също така казвам: все още не сме там, където искаме да бъдем, и не сме там, където трябва да бъдем.“

 

Според него има и неуспехи, особено заради войната в Иран, която има непосредствени последици. Реформите са още по-необходими, твърди той. „Търся начин, заедно със социалдемократите, да направим този успех възможен. Това невинаги е лесно – социалдемократите вероятно ще кажат същото за нас.“

 

Първият голям законопроект от плана за мащабно реформиране на социалната система на Германия вече е готов – този за здравното осигуряване. „Искаме в сряда да приемем реформата на задължителното здравно осигуряване в кабинета“, каза канцлерът. Законопроектът е „в заключителната фаза на съгласуване“. Така реформата за осигуряване на финансирането на държавните здравни каси от страна на правителството е „практически завършена“.

