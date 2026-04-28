„Войната се завърна в Европа и Близкия изток, а многостранните механизми, които гарантират мира и сигурността, са под огромен натиск. В днешното ядрено пространство сме изправени пред несигурна пауза, с повече участници, по-големи рискове и по-малко яснота“, отбеляза Гроси.

Той призова държавите да спазват Договора за неразпространение на ядрени оръжия. Същевременно, каза той, ядрената наука и технологиите трябва да се разширяват, тъй като те подкрепят енергийната и продоволствената сигурност, здравеопазването и опазването на околната среда.



Договорът за неразпространение на ядрени оръжия е международно споразумение, насочено към ограничаване на разпространението на ядрени оръжия, насърчаване на сътрудничеството в мирното използване на ядрената енергия и постигане на разоръжаване. Той признава пет държави като притежаващи ядрено оръжие (САЩ, Руската федерация, Китай, Обединеното кралство и Франция), задължава другите да не разработват или придобиват такива оръжия и се преразглежда на всеки пет години. Неофициални членове на „ядрения клуб“ обаче, включват Индия, Пакистан, Северна Корея и вероятно Израел.

Изявлението на директора на МААЕ Рафаел Гроси относно заплахата от ядрена катастрофа идва на фона на декларациите на няколко държави за намерението им да се сдобият с ядрени оръжия. По-специално, полският премиер Доналд Туск заяви, че Варшава се стреми да разработи свои собствени ядрени оръжия.