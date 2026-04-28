Реклама / Ads
Вторник, 28 Април 2026, 15:23
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
0| 745 | НОВИНИ

Ген. директор на МААЕ: Рискът от ядрена катастрофа се е повишил до нивата на Студената война

Рискът от ядрена катастрофа е на най-високото си ниво от времето на Студената война, заяви генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси по време на конференция за преглед на Договора за неразпространение на ядрените оръжия.
 

„Войната се завърна в Европа и Близкия изток, а многостранните механизми, които гарантират мира и сигурността, са под огромен натиск. В днешното ядрено пространство сме изправени пред несигурна пауза, с повече участници, по-големи рискове и по-малко яснота“, отбеляза Гроси.

 

Той призова държавите да спазват Договора за неразпространение на ядрени оръжия. Същевременно, каза той, ядрената наука и технологиите трябва да се разширяват, тъй като те подкрепят енергийната и продоволствената сигурност, здравеопазването и опазването на околната среда.


Договорът за неразпространение на ядрени оръжия е международно споразумение, насочено към ограничаване на разпространението на ядрени оръжия, насърчаване на сътрудничеството в мирното използване на ядрената енергия и постигане на разоръжаване. Той признава пет държави като притежаващи ядрено оръжие (САЩ, Руската федерация, Китай, Обединеното кралство и Франция), задължава другите да не разработват или придобиват такива оръжия и се преразглежда на всеки пет години. Неофициални членове на „ядрения клуб“ обаче, включват Индия, Пакистан, Северна Корея и вероятно Израел.

 

Изявлението на директора на МААЕ Рафаел Гроси относно заплахата от ядрена катастрофа идва на фона на декларациите на няколко държави за намерението им да се сдобият с ядрени оръжия. По-специално, полският премиер Доналд Туск заяви, че Варшава се стреми да разработи свои собствени ядрени оръжия.

 

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
От дарения до биткойн: Алтернативните подходи на САЩ за намаляване на дълга 0| 203 | От дарения до биткойн: Алтернативните подходи на САЩ за намаляване на дълга Съдът даде ход на делото срещу Кирил Петков и Божидар Божанов 0| 326 | Съдът даде ход на делото срещу Кирил Петков и Божидар Божанов Здравният министър: Създава се фонд срещу хазартната зависимост 1| 374 | Здравният министър: Създава се фонд срещу хазартната зависимост

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
От бухалка до жертва: Гешев изпълзя в ефир с нови съчинения за предателите и кукловодите 10| 10098 | От бухалка до жертва: Гешев изпълзя в ефир с нови съчинения за предателите и кукловодите
Трети опит: 31-годишен учител стреля на събитие с Тръмп. Президентът е невредим 16| 7212 | Трети опит: 31-годишен учител стреля на събитие с Тръмп. Президентът е невредим
Накъде с Радев: Към планова икономика като Путин или по Лий Куан Ю? 18| 6979 | Накъде с Радев: Към планова икономика като Путин или по Лий Куан Ю?
Проф. Вацов: Смесваха радиоактивно мляко с „чисто“, за да влезе в нормите – системна политика 21| 6134 | Проф. Вацов: Смесваха радиоактивно мляко с „чисто“, за да влезе в нормите – системна политика
Стокхолмски институт: Boeннитe paзxoди нa Бългapия – на нивaтa oт зopaтa нa дeмoĸpaциятa 5| 5291 | Стокхолмски институт: Boeннитe paзxoди нa Бългapия – на нивaтa oт зopaтa нa дeмoĸpaциятa
Вежди Рашидов: Нова звезда, някаква девойка, командва и кадрува в ГЕРБ 15| 5187 | Вежди Рашидов: Нова звезда, някаква девойка, командва и кадрува в ГЕРБ
Прокобата на „Хилтън“: 45 години след Рейгън, историята се повтори с Тръмп 6| 4655 | Прокобата на „Хилтън“: 45 години след Рейгън, историята се повтори с Тръмп
БАН отбелязва 150 години от Априлското въстание с тържествено общобългарско събрание 0| 4467 | БАН отбелязва 150 години от Априлското въстание с тържествено общобългарско събрание
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 