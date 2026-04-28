В първия етап роботите ще се използват за товарене и разтоварване на контейнери с багаж и карго. Те са разработени съвместно с GMO AI & Robotics.

Недостиг на работна ръка



Авиосекторът в Япония изпитва сериозен недостиг на персонал. Причините са рязкото увеличение на туристите и застаряващото население. Само през първите два месеца на годината страната е посетена от над 7 милиона чужденци.















Japan Airlines разполага с около 4000 служители в наземното обслужване, но натоварването продължава да расте.

Какво ще правят роботите



Първоначално машините ще поемат физически тежките дейности на пистата. В бъдеще компанията планира да разшири ролята им – включително почистване на самолетни кабини и работа с наземно оборудване.

„Въпреки че летищата изглеждат силно автоматизирани, много от дейностите зад кулисите все още разчитат на човешки труд“, заяви Томохиро Учидa от GMO AI & Robotics.

Според ръководството на наземното обслужване използването на роботи ще намали физическото натоварване върху служителите и ще подобри условията на труд.

Хората остават ключови



От компанията подчертават, че ключови дейности като безопасността ще останат изцяло в ръцете на хората.

Роботи вече се използват на някои летища в Япония – основно за охрана и обслужване на клиенти, но това е първият опит за по-широкото им включване в тежки наземни операции.