Реклама / Ads
Вторник, 28 Април 2026, 15:25
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
0| 714 | НОВИНИ

Япония въвежда хуманоидни роботи за обслужване на багаж на летище „Ханеда“

Редактор: Frognews
Японската авиокомпания Japan Airlines ще започне да използва хуманоидни роботи за наземно обслужване на летище Ханеда от май. Проектът ще се реализира като двугодишен тест с цел да облекчи натоварването на служителите.
 

В първия етап роботите ще се използват за товарене и разтоварване на контейнери с багаж и карго. Те са разработени съвместно с GMO AI & Robotics.

 

Недостиг на работна ръка


Авиосекторът в Япония изпитва сериозен недостиг на персонал. Причините са рязкото увеличение на туристите и застаряващото население. Само през първите два месеца на годината страната е посетена от над 7 милиона чужденци.







Japan Airlines разполага с около 4000 служители в наземното обслужване, но натоварването продължава да расте.

 

Какво ще правят роботите


Първоначално машините ще поемат физически тежките дейности на пистата. В бъдеще компанията планира да разшири ролята им – включително почистване на самолетни кабини и работа с наземно оборудване.

 

„Въпреки че летищата изглеждат силно автоматизирани, много от дейностите зад кулисите все още разчитат на човешки труд“, заяви Томохиро Учидa от GMO AI & Robotics.

 

Според ръководството на наземното обслужване използването на роботи ще намали физическото натоварване върху служителите и ще подобри условията на труд.

 

Хората остават ключови


От компанията подчертават, че ключови дейности като безопасността ще останат изцяло в ръцете на хората.

 

Роботи вече се използват на някои летища в Япония – основно за охрана и обслужване на клиенти, но това е първият опит за по-широкото им включване в тежки наземни операции.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 