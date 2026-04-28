В интервю с журналистката Янина Соколова, говорител на ВВС отбеляза, че фокусът е предимно върху ракетите PAC-3, които са ефективни срещу вражески балистични ракети. Ракетите PAC-2 също могат да се използват, но в момента по-често се използват като противовъздушни ракети.

Говорейки за руските атаки, Игнат припомни, че през зимата са били използвани над 700 ракети, включително „Кинжал“, „Искандер“, севернокорейските балистични ракети КН-23 и С-400. Освен това, в течение на три месеца врагът е извършил приблизително 15 масирани обстрела на Украйна, без да се броят ежедневните атаки на „Шахед“.

Такава висока плътност на вражеските удари доведе до намаляване на запасите от ракети за противовъздушна отбрана. Това се отнася не само за системите „Пейтриът“, но и за други западни системи.

„Системите „Пейтриът“, способни да свалят балистични ракети, по същество са на гладна диета“, подчерта Игнат.

Украинското ръководство в момента работи активно по допълнителни доставки на ракети – водят се преговори с различни страни в Европа и по света, отбеляза той.

Според Игнат, дори малък брой ракети биха могли да засилят защитата на украинското небе срещу удари с балистични ракети на противника, така че са възможни и целенасочени доставки.