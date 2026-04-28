Според Рубио контролът върху този критичен воден път е доказателство защо Иран не трябва да притежава ядрен арсенал. Той заяви: „Протокът е еквивалент на икономическо ядрено оръжие, което се опитват да използват срещу света, и се хвалят с това“. Дипломатът предупреди, че ако страната се сдобие с такива технологии, Техеран „ще държи целия регион като заложник“.

Рубио, който заема и поста съветник по националната сигурност на президента Доналд Тръмп, не разкри какви ще бъдат следващите стъпки на Белия дом при продължаващия отказ от преговори. Самият шеф на Белия дом е останал недоволен от последното предложение за окончателно преустановяване на войната, което е дошло от Иран.

Въпреки настоящото примирие, диалогът между САЩ и Иран е в застой. Конфликтът, започнал преди два месеца, белязан от американски удари срещу ирански ядрени обекти през юли, има за цел да спре ядрените амбиции на страната. В отговор Иран ограничи корабоплаването, което предизвика скок в световните цени на енергията, а Вашингтон отвърна с морска блокада, за да спре приходите на режима.