АЯР отчете своята работа през изминалата 2025 г. като област с добро изпълнение беше отчетена успешната диверсификация на ядреното гориво за пети блок на атомната електроцентрала.

Това е от особено значение не само за България, но и в европейски контекст, тъй като страната ни е първата държава в ЕС, която успешно реализира програма за диверсификация на ядрено гориво за реактор тип ВВЕР-1000.

„През 2027 г. пети блок ще бъде изцяло зареден с гориво на „Уестингхаус“, а през 2028 година ще стане ясно дали това гориво ще остане“, каза Цанко Бачийски, отговаряйки на въпрос за това как новото гориво се представя.

Той подчерта, че към момента няма никакви проблеми, очаква се на 9 май пети блок да бъде спрян за планов ремонт и тогава ще бъде зареден с новото гориво, като окончателното решение ще стане ясно именно през 2028 г.

Заради войната на Русия в Украйна, България не е извозвала отработено ядрено гориво от 4-5 години.