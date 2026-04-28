„Човешко сафари“: Русия превръща Херсон в ловно поле за цивилни

На 4 април снаряд удря спирка на градския транспорт на около 50 метра от доброволката Олена Наумова. Загива 55-годишна медицинска сестра, а още поне петима души са ранени. В рамките на час кварталът е обстрелян десет пъти, разказва Kyiv Independent.

Дронове, насочени срещу цивилни



Местните описват нова тактика – използване на евтини търговски дронове, с които оператори наблюдават хората в реално време и ги атакуват. Жителите наричат това „човешко сафари“.















По думите им операторите избират цели – хора на спирки, възрастни или автомобили – и извършват ударите. Често снимат.

Ескалация в отделни квартали



Особено засегнат е районът Корабелни. В рамките на дни са убити сестрите Ирина Снихур и Марина Ступак, учителка. По други данни дрон е атакувал 10-годишно дете и майка му, а отделен удар е нанесен по двор на 80-годишна жена.

Съобщава се и за поставяне на експлозиви по пътищата, както и атаки срещу хора, чакащи транспорт.

Хуманитарните мисии под риск



Доброволци, които доставят храна и помощи, също стават мишени. По думите им дронове често зависват над тях по време на раздаване на помощи.

„Всяко излизане е риск – не само за нас, но и за хората, които идват за храна“, казва Наталия Сергиеенко от местна хуманитарна организация.

Друг доброволец, Олександър Колотик, разказва, че шофира с висока скорост през града, за да избегне дронове.

Град под постоянен страх



Много жители избягват да излизат, особено при ясно време, когато видимостта за дроновете е по-добра. Хората се вслушват за характерния звук на безпилотните апарати, преди да напуснат домовете си.















Според местните половината от града вече се счита за опасна зона, подложена на ежедневни атаки.

Призиви за реакция



Украински и международни организации призовават за по-строги мерки срещу доставките на дронове към Русия и за използване на събраните видеодоказателства в международни разследвания.

Ситуацията в Херсон остава тежка, като цивилните продължават да живеят под постоянна заплаха от въздушни атаки.