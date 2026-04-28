Вторник, 28 Април 2026, 15:23
Гергьовден без българско агне: Плащаме по 40 лв. за внос от Нова Зеландия

Източник: БГНЕС Редактор: Frognews
Традиционното българско агнешко месо почти е изчезнало от пазара седмица преди Гергьовден. Прогнозата направи Симеон Караколев, председател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация, пред БНТ. Очаква се повече от половината месо, което ще се предложи за празника, да бъде вносно, а цените да достигнат нива, които мнозина ще счетат за неразумни.
 

Потребителите трябва да бъдат внимателни, тъй като пазарът ще бъде залят от месо от Румъния и Северна Македония, както и от замразено (и впоследствие размразено) агнешко от далечна Нова Зеландия. „Вероятно повече от половината трапези на Гергьовден няма да видят родна продукция“, предупреди Караколев.

 

Прогнозите на асоциацията сочат, че цената на агнешкото ще варира между 15 и 18 евро (около 30-36 лева) за килограм. Според бранша всяка сума над 18-19 евро е неразумна, но инфлационният натиск е огромен.

 

Караколев подчерта, че съседните държави отдавна са въвели мерки за овладяване на кризата, породена от войната в Иран и скока в цените на горивата и фуражите. В България обаче сектор „Животновъдство“ все още чака адекватна реакция от страна на държавата, което води до невъзможност родното производство да задоволи вътрешния пазар.

