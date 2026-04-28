Вторник, 28 Април 2026, 15:24
Стратегията на Александър Стуб, от която Европа трябва да взима пример

Източник: БГНЕС Редактор: Frognews
Докато в Европа се прокрадват тревожни гласове за неизбежен военен сблъсък с Русия, Хелзинки предлага различен подход чрез своята стратегия на хладнокръвието. Финландският президент Александър Стуб призова лидерите на континента да заменят стратегическата несигурност с прагматични действия и да последват модела на неговата страна. Според него именно философията на високата бдителност е това, което държи нацията му сигурна от десетилетия насам.
 

Миналата седмица полският премиер Доналд Туск разтърси европейските столици с предупреждението, че Русия може да тества отбранителните способности на НАТО не след години, а в рамките на месеци.

 

В Хелзинки обаче тонът е значително по-премерен. По време на официалното посещение на естонския президент Алар Карис, Александър Стуб подчерта, че към момента Москва няма реален стимул да проверява силата на Член 5 от договора на НАТО. Стуб е на мнение, че е важно държавите да останат спокойни и събрани, въпреки продължаващите хибридни атаки срещу източния фланг на Алианса.

 

Ключът към спокойствието на финландците не се крие в наивност, а в методична подготовка. Стуб призова европейските страни да спрат да се увличат в излишни спекулации и просто да започнат да действат. Той вярва, че Европа трябва да извлече урок от финландския манталитет и да се подготви за най-лошото, за да може в крайна сметка да го избегне. Тази стратегия включва не само сериозно увеличаване на военните разходи, но и поемане на по-голяма отговорност в рамките на НАТО.

 

Лидерите на Финландия и Естония признаха и една тревожна истина, която доскоро оставаше в сянка. Конфликтите в Близкия изток вече оказват директно влияние върху европейската сигурност, тъй като пренасочват американските ресурси и забавят ключови доставки на въоръжение. Естонският президент Алар Карис посочи, че забавянето на системи като HIMARS е ясен сигнал към Европа да развива собствената си отбранителна индустрия много по-бързо. Според него прекомерното разчитане на външни доставки е риск, който континентът вече не може да си позволи.

