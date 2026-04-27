Тежка катастрофа с жертва на АМ „Тракия“, образува се задръстване
Тежка верижна катастрофа с един загинал е станала на 75-ия километър на АМ „Тракия“ в посока София.
По първоначална информация на място са изпратени екипи на Спешна помощ, пожарната и полицията. Движението в района е затруднено, като се е образувало сериозно задръстване.
Към момента не са ясни причините за инцидента. Установява се как се е стигнало до верижния сблъсък между автомобилите.
Очаква се допълнителна информация от органите на реда.
