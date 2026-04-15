В интервюто американският президент заяви, че Великобритания има „лоша имиграционна политика и лоша енергийна политика“.

На въпрос за обтегнатите му отношения със Стармър, Тръмп отговори, че всъщност харесва Стармър, но мисли, че той е допуснал „трагична грешка“ по отношение на спиране на сондажите в Северно море. Той твърди, че цените на енергията в Обединеното кралство са най-високите в света. Според него Стармър също е допуснал „трагична грешка“ по отношение на имиграцията, защото страната е „нападната“ от нелегални имигранти от цял ​​свят, включително затворници, наркодилъри и хора от психиатрични заведения.

„Ако имате лоша енергийна политика и лоша имиграционна политика, няма как да успеете като страна“, заяви Тръмп. Американският президент каза, че Вашингтон е предложил много добра търговска сделка на Лондон, защото вижда наличните проблеми, но сделката може да се промени.

Тръмп отново критикува Стармър като съюзник, защото, когато е бил помолен за помощ, в Иран, премиерът не е откликнал. Той заяви, че тези отношения няма да повлияят на предстоящото държавно посещение в края на месеца на крал Чарлз Трети и кралица Камила. Според него е много възможно сделка с Иран да бъде постигната преди тяхното посещение, защото Техеран е „понесъл много бой“.

Британският премиер отговори на обвиненията за неучастието на Великобритания в конфликта с Иран. „Това не е наша война и върху мен е оказан голям натиск да поема по различен курс, като този натиск включва и случилото се снощи. Няма да променя решението си. Няма да се предам. Не е в наш национален интерес да се присъединим към тази война и ние няма да го направим.“