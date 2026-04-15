Залезът на Хийтроу: Как Дубай и Истанбул се превърнаха в новите господари на небето

Залезът на Хийтроу: Как Дубай и Истанбул се превърнаха в новите господари на небето
Редактор: Констанца Илиева
Международното летище в Дубай (DXB) затвърди позицията си на безспорен лидер в глобалната авиация, обслужвайки рекордните 95,2 милиона пътници през 2025 г. Данните на Международния съвет на летищата (ACI World) показват, че докато светът се движи все по-интензивно, Дубай остава неговата най-важна пресечна точка.
 

Въпреки впечатляващите цифри на Дубай, първото място в света по общ пътнически трафик остава за американското летище „Хартсфийлд-Джаксън“ в Атланта. Със своите 106,3 милиона пътници, Атланта запазва короната си благодарение на мащабния вътрешен пазар в САЩ.

 

Дубай обаче триумфира в по-престижната категория: №1 в света по международни пътници. Почти всеки човек, преминал през DXB, пресича граница, което прави летището най-важният глобален хъб.

 

Новият съперник: Възходът на Истанбул


Най-интересната промяна в класацията за 2025 г. е агресивният възход на Летище Истанбул (IST). Докато Дубай се бори за върха с Атланта, Истанбул вече си проправи път до Топ 5 в света, изпреварвайки традиционни европейски гиганти като Лондонското „Хийтроу“ и парижкото „Шарл дьо Гол“.

 

С капацитет за над 200 милиона пътници в бъдеще, Истанбул се очертава като най-големият конкурент на Дубай за титлата „Кръстопът на Евразия“. Дуелът между двете мега-летища преначертава картата на пътуванията и оставя стара Европа на заден план.

 

Глобалната класация за 2025 г. (общ трафик):

 

1. Атланта (ATL), САЩ – 106,3 млн. пътници
2. Дубай (DXB), ОАЕ – 95,2 млн. пътници
3. Ханеда (HND), Токио – 91,7 млн. пътници
4. Лондон (LHR), Великобритания – 84,2 млн. пътници
5. Истанбул (IST), Турция – 82,8 млн. пътници


Защо Изтокът печели?


Успехът на Дубай и Истанбул се дължи на стратегическото им местоположение и инвестициите в мащабна инфраструктура. Към април 2026 г. Дубай е свързан с 291 дестинации, като се възползва максимално от възстановяването на пазарите в Азия и засиления трафик от Индия и Русия.

 

„В 2025 г. рекордният трафик стана нашата нова оперативна реалност“, коментира Пол Грифитс, директор на Dubai Airports. „Ние вече не просто обслужваме пътници, ние управляваме глобалните потоци на икономиката.“

