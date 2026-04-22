Три кораба обстреляни в Ормузкия проток, екипажите са в безопасност
Най-малко три контейнерни кораба са били обстрелвани в Ормузкия проток в сряда, съобщиха източници от морската сигурност и британската служба United Kingdom Maritime Trade Operations. Инцидентите идват, след като Иран наложи ограничения върху преминаващите кораби. Мярката беше въведена първо като ответна реакция на удари от страна на САЩ и Израел, а впоследствие и заради американска блокада на ирански пристанища.
 

Кораб под либерийски флаг е бил ударен по мостика от стрелково оръжие и гранатомети североизточно от Оман. По данни на британските власти, капитанът е съобщил, че съдът е бил доближен от катер на Islamic Revolutionary Guard Corps, след което е последвал обстрел. Екипажът не е пострадал, няма и екологични щети, пише Reuters.

 

Втори кораб, плаващ под панамски флаг, също е бил обстрелван на около осем морски мили западно от Иран. Той не е получил повреди и екипажът е в безопасност.

 

Трети контейнеровоз, отново под либерийски флаг, е бил атакуван в същия район при напускане на протока. Корабът не е повреден, но е спрял временно движението си. И при този случай няма пострадали.

 

Според капитана на един от засегнатите кораби не е имало радиовръзка преди инцидента, въпреки че плавателният съд е получил разрешение да премине през протока.

 

Ормузкият проток е един от най-важните енергийни маршрути в света. Преди началото на войната на 28 февруари през него преминаваше около една пета от глобалните доставки на петрол и втечнен природен газ.
 

