Четвъртък, 16 Април 2026, 15:10
От Великобритания до Турция: Русия публикува списък с потенциални цели в Европа

Източник: БГНЕС
Русия очерта редица обекти във Великобритания и други европейски държави като възможни цели за атака, тъй като са свързани с производството на дронове за Украйна. Сред посочените места са локации в Лондон, Лестър, Рединг и графство Съфолк, които според Москва имат роля в снабдяването или поддръжката на украинските въоръжени сили, съобщават световните агенции.
 

В разширения списък попадат и предприятия в различни европейски страни – включително Германия, Дания, Латвия, Литва, Нидерландия, Полша и Чехия – както и компании, произвеждащи компоненти в Испания, Италия, Израел и Турция. По твърдения на руската страна тези структури подпомагат, пряко или косвено, военната индустрия на Украйна.

 

Допълнително напрежение внесе изявление на Дмитрий Медведев, заместник-председател на руския Съвет за сигурност, който чрез социалната мрежа X отправи предупреждение към европейските държави. Той подчерта, че публикуваните списъци не са символични, а трябва да се възприемат като реални потенциални цели, като уточни, че евентуални действия ще зависят от развитието на конфликта.

 

Сред конкретно споменатите обекти във Великобритания е районът около Милдънхол в Съфолк, където се намира база на Кралските военновъздушни сили, което допълнително повишава чувствителността на ситуацията.

 

Тези изявления идват на фона на засилени руски атаки с дронове срещу Украйна, при които са използвани стотици безпилотни апарати. По данни на украинските власти при последните удари има загинали и десетки ранени. Нападенията последваха кратко затишие около Великденските празници.

 

От руското Министерство на отбраната аргументират позицията си с твърдението, че увеличаването на производството на дронове в Европа за Украйна представлява целенасочена ескалация и на практика превръща европейските държави в тилова база на Киев. Според Москва това развитие повишава риска от разширяване на конфликта на континента.

 

Руската страна също така предупреждава, че използването на произведени в Европа дронове срещу нейна територия може да доведе до „непредвидими последици“, като обвинява европейските правителства, че с действията си постепенно въвличат собствените си страни в по-дълбока конфронтация с Русия.

 

