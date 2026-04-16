В разширения списък попадат и предприятия в различни европейски страни – включително Германия, Дания, Латвия, Литва, Нидерландия, Полша и Чехия – както и компании, произвеждащи компоненти в Испания, Италия, Израел и Турция. По твърдения на руската страна тези структури подпомагат, пряко или косвено, военната индустрия на Украйна.

Допълнително напрежение внесе изявление на Дмитрий Медведев, заместник-председател на руския Съвет за сигурност, който чрез социалната мрежа X отправи предупреждение към европейските държави. Той подчерта, че публикуваните списъци не са символични, а трябва да се възприемат като реални потенциални цели, като уточни, че евентуални действия ще зависят от развитието на конфликта.

Сред конкретно споменатите обекти във Великобритания е районът около Милдънхол в Съфолк, където се намира база на Кралските военновъздушни сили, което допълнително повишава чувствителността на ситуацията.

Тези изявления идват на фона на засилени руски атаки с дронове срещу Украйна, при които са използвани стотици безпилотни апарати. По данни на украинските власти при последните удари има загинали и десетки ранени. Нападенията последваха кратко затишие около Великденските празници.

От руското Министерство на отбраната аргументират позицията си с твърдението, че увеличаването на производството на дронове в Европа за Украйна представлява целенасочена ескалация и на практика превръща европейските държави в тилова база на Киев. Според Москва това развитие повишава риска от разширяване на конфликта на континента.

Руската страна също така предупреждава, че използването на произведени в Европа дронове срещу нейна територия може да доведе до „непредвидими последици“, като обвинява европейските правителства, че с действията си постепенно въвличат собствените си страни в по-дълбока конфронтация с Русия.