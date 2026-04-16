На развален руски език: Заплашиха с бомби училища в София и Варна
Няколко училища в София и Варна са получили заплахи за поставени взривни устройства, съобщи БТВ. По първоначални данни сигналите са изпратени по електронната поща на учебните заведения. Съобщенията са написани на развален руски език и съдържат указания сградите да бъдат евакуирани в рамките на два часа. В тях се отправя и искане за плащане на 100 000 долара в криптовалута.
В столицата сред засегнатите училища са „Св. Георги“, „Дарби колидж“ и „Бритиш скул“. Към момента информацията все още не е официално потвърдена от властите.
Само преди часове сигнал за поставено взривно устройство в Съдебната палата в София доведе до операция по опразването ѝ. От Столичната дирекция на вътрешните работи уточниха, че обаждането е получено около 08:45 ч., малко преди началото на работния ден и съдебните заседания.
На място незабавно бяха изпратени екипи на полицията и пожарната. Сградата беше евакуирана, а районът около нея – отцепен.
