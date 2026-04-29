Влакът ще бъде съставен от седящи и спални вагони, като за първи път към него ще бъде включен и директен спален вагон за Добрич. Това ще улесни значително пътуващите към Североизточна България, без да се налага прекачване с багаж на междинни гари.

Разписание и цени

От четвъртък (30 април), влак № 3637 ще потегля от Централна гара София в 23:30 ч. и ще пристига във Варна в 07:25 ч. сутринта – точно навреме за първото кафе на плажа. В обратната посока, от Варна за София, първият курс ще бъде на 1 май с час на тръгване 21:40 ч.

БДЖ напомня, че при закупуване на билет за отиване и връщане пътниците могат да ползват отстъпки между 10% и 20%.

Билети могат да бъдат резервирани онлайн или на касите в страната.