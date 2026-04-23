Четвъртък, 23 Април 2026, 12:53
Временен шок или дълбока стагнация? Фискалният съвет с три сценария за икономиката ни

Източник: БГНЕС
Фискалният съвет представи три сценария за развитието на българската икономика през 2026 г., изготвени на фона на засилена геополитическа и вътрешнополитическа несигурност. Според институцията напрежението в международната среда, рисковете от военни конфликти, проблеми с енергийните доставки и възможни финансови сътресения налагат планиране на повече от един вариант за икономическо развитие.
 

Разработени са три сценария – базов (реалистичен), песимистичен и силно песимистичен. Най-вероятен е базовият сценарий с 60% вероятност, докато останалите два са оценени с по 20%.

 

Временен шок, постепенно възстановяване

 

В основния вариант се предвижда икономиката да бъде засегната от рязко поскъпване на енергийните ресурси вследствие на конфликта в Персийския залив, което ще доведе до влошаване на външната среда и забавяне на растежа.

 

Ситуацията се разглежда като класически шок от страна на предлагането, при който едновременно се повишават цените и се свива икономическата активност – модел, сравним със стагфлационните кризи от 70-те години.

 

В този сценарий се приема, че конфликтът в Близкия изток ще бъде ограничен във времето и ще приключи до средата на 2026 г. След това се очаква постепенно нормализиране на цените на енергийните суровини и възстановяване на икономическата активност.

 

По-дълги смущения в търговията

 

При този вариант се предполага, че нарушенията в международната търговия и доставките на суровини ще се задържат по-дълго – поне до третото тримесечие на 2026 г. Това означава по-продължителен натиск върху цените и по-слаба икономическа динамика.

 

Последствията включват по-трудни условия за бизнеса, по-висока несигурност и допълнително напрежение върху публичните финанси.

 

Дълбока стагнация

 

Най-негативният вариант предвижда продължителен и тежък шок в енергийните доставки, включително възможни блокажи по ключови маршрути като Ормузкия проток. В този случай се допуска и реално увреждане на инфраструктурата в страните износителки в Близкия изток, което би удължило възстановяването до началото на 2027 г.

 

Такова развитие би довело и до сериозна нестабилност на международните финансови пазари, спад на инвестициите и ограничаване на средствата по ключови европейски програми.

 

Фискалният съвет предупреждава, че при подобен сценарий редица търговски партньори на България могат да навлязат в продължителна стагнация и фискални затруднения, което допълнително ще се отрази на българската икономика.

