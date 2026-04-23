Разработени са три сценария – базов (реалистичен), песимистичен и силно песимистичен. Най-вероятен е базовият сценарий с 60% вероятност, докато останалите два са оценени с по 20%.

Временен шок, постепенно възстановяване

В основния вариант се предвижда икономиката да бъде засегната от рязко поскъпване на енергийните ресурси вследствие на конфликта в Персийския залив, което ще доведе до влошаване на външната среда и забавяне на растежа.

Ситуацията се разглежда като класически шок от страна на предлагането, при който едновременно се повишават цените и се свива икономическата активност – модел, сравним със стагфлационните кризи от 70-те години.

В този сценарий се приема, че конфликтът в Близкия изток ще бъде ограничен във времето и ще приключи до средата на 2026 г. След това се очаква постепенно нормализиране на цените на енергийните суровини и възстановяване на икономическата активност.

По-дълги смущения в търговията

При този вариант се предполага, че нарушенията в международната търговия и доставките на суровини ще се задържат по-дълго – поне до третото тримесечие на 2026 г. Това означава по-продължителен натиск върху цените и по-слаба икономическа динамика.

Последствията включват по-трудни условия за бизнеса, по-висока несигурност и допълнително напрежение върху публичните финанси.

Дълбока стагнация

Най-негативният вариант предвижда продължителен и тежък шок в енергийните доставки, включително възможни блокажи по ключови маршрути като Ормузкия проток. В този случай се допуска и реално увреждане на инфраструктурата в страните износителки в Близкия изток, което би удължило възстановяването до началото на 2027 г.

Такова развитие би довело и до сериозна нестабилност на международните финансови пазари, спад на инвестициите и ограничаване на средствата по ключови европейски програми.

Фискалният съвет предупреждава, че при подобен сценарий редица търговски партньори на България могат да навлязат в продължителна стагнация и фискални затруднения, което допълнително ще се отрази на българската икономика.