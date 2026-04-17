Петък, 17 Април 2026, 20:57
Защо светът полудя по хиперреалистичните кукли „reborn“?

Редактор: Констанца Илиева
Те имат мека кожа, деликатни вени под повърхността ѝ, истински коси, поставени косъм по косъм, и дори теглото на истинско бебе. Ако ги погледнете в количка в парка, вероятно ще се усмихнете на „новороденото“. Но когато се приближите, ще разберете истината – това е кукла.
 

Феноменът на т.нар. „reborn“ кукли (преродени кукли) преживява истински бум в целия свят – от САЩ до Китай и Европа. Но какво кара хиляди възрастни да плащат между 500 и 5000 долара за предмет, който изглежда толкова реалистично, че понякога плаши?

 

Изкуството на съвършената илюзия

 

„Rebirthing“ е сложен процес. Художници прекарват стотици часове, нанасяйки десетки слоеве боя, за да пресъздадат зачервяванията, петънцата и несъвършенствата на бебешката кожа. Някои кукли са оборудвани с механизми, които имитират биене на сърце или „дишане“. За колекционерите това не е просто покупка, а „осиновяване“. И точно тук играчката спира да бъде просто предмет.

 

Терапия за разбито сърце


За много жени тези кукли не са хоби, а емоционална патерица. Психолозите отбелязват, че хиперреалистичните бебета помагат при справянето с тежка загуба, безплодие или „синдрома на празното гнездо“.

 

Гледането и гушкането на кукла, която тежи и се усеща като истинско дете, освобождава окситоцин – хормона на щастието и привързаността. В домове за възрастни хора с деменция или болест на Алцхаймер, reborn куклите правят чудеса. Те успокояват пациентите, намаляват тревожността и им връщат чувството за цел и грижа.и


Разбира се, не всички приемат феномена с отворени обятия. Съществува психологическият ефект на „uncanny valley“ – когато един неодушевен предмет изглежда твърде близо до човешки образ, той започва да предизвиква инстинктивно отвращение или страх. За критиците това е бягство от реалността или „зловеща мания“, която прекрачва границите на нормалното.

 

Често се съобщава за случаи, в които полицията разбива стъкла на коли, за да „спаси“ бебе, оставено на задната седалка, само за да открие внимателно изработена винилова кукла.

 

Бумът се подхранва и от социалните мрежи. В TikTok и YouTube милиони следят „unboxing“ видеа, в които колекционери разопаковат новите си придобивки, обличат ги и организират „разходки“. Това е огромна индустрия, която вече не се ограничава само до бутикови занаятчии, но обхваща и масови производители.


Дали reborn куклите са просто скъпо удоволствие за ексцентрични колекционери, или са нужният инструмент за лекуване на емоционални травми в един все по-самотен свят? Вероятно и двете. В свят, който става все по-дигитален и студен, нуждата да гушнеш нещо „истинско“, макар и направено от винил, се оказва по-силна от всеки предразсъдък.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Корабът „Дружба“ отплава с изборни книжа за моряците 2| 509 | Корабът „Дружба“ отплава с изборни книжа за моряците Реваншизъм: Руска телевизия, руски в училище - абсурд или реалност? 13| 1178 | Реваншизъм: Руска телевизия, руски в училище - абсурд или реалност? Президентът Илияна Йотова: България има нужда от глас на надеждата 4| 737 | Президентът Илияна Йотова: България има нужда от глас на надеждата На украинка е отказано влизане в Полша заради радиоактивна банкнота от 100 долара 2| 846 | На украинка е отказано влизане в Полша заради радиоактивна банкнота от 100 долара

НАЙ-ЧЕТЕНИ
„Професия ченге“: Книгата, в която от първо лице са разказани истории, които спират дъха 8| 12368 | „Професия ченге“: Книгата, в която от първо лице са разказани истории, които спират дъха
Руският модел и блогър Виктория Боня към Путин: Крият от вас реалната ситуация, има страх в народа 15| 6089 | Руският модел и блогър Виктория Боня към Путин: Крият от вас реалната ситуация, има страх в народа
Шведският главнокомандващ: Русия може да завземе остров в Балтийско море всеки момент 10| 5087 | Шведският главнокомандващ: Русия може да завземе остров в Балтийско море всеки момент
Кремъл с огромни загуби: Русия надплатил 130 милиарда долара заради санкциите 4| 4058 | Кремъл с огромни загуби: Русия надплатил 130 милиарда долара заради санкциите
Американски кораби играят на „смъртоносна криеница“ с ирански мини 7| 3819 | Американски кораби играят на „смъртоносна криеница“ с ирански мини
Нидерландия отговори на списъка с „цели“ на Русия в Европа 10| 3774 | Нидерландия отговори на списъка с „цели“ на Русия в Европа
Тръмп обяви отварянето на Ормузкия проток, Китай няма да доставя оръжие на Иран 17| 3658 | Тръмп обяви отварянето на Ормузкия проток, Китай няма да доставя оръжие на Иран
МВФ понижи прогнозата за икономическия растеж на България 3| 3633 | МВФ понижи прогнозата за икономическия растеж на България
