Напрежението в Близкия изток отново ескалира

Вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че САЩ ще започнат да „осигуряват“ преминаването на блокираните кораби през пролива, като нарече решението „хуманитарен жест“. Като се има предвид, че според него много кораби са изправени пред недостиг на храна.

Иран реагира незабавно, като предупреди, че ще сметне подобен ход за нарушение на прекратяването на огъня и потвърждавайки решимостта си да защитава Ормузкия проток „с всички сили“.

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че събитията в Ормузкия проток показват, „че няма военно решение за политическата криза. Изявлението му, публикувано в социалните медии, последва предполагаем инцидент в ключовия воден път в понеделник, за който има напълно противоречиви съобщения.

Иранските държавни медии съобщиха, че военните са изстреляли две ракети по американски военен кораб, като предотвратяват влизането му в пролива. Американските военни обаче отрекоха това, заявявайки, че „не е бил ударен кораб на американския флот“. Тръмп заяви, че два търговски кораба под американски флаг са преминали успешно през пролива.

Централното командване на САЩ добави, че американски разрушители действат в Персийския залив в опит да отворят отново корабните пътища. По-късно Тръмп заяви, че САЩ са свалили няколко „по-малки кораба“, докато Обединените арабски емирства твърдят, че са били цел на ирански ракети.

Часове след като Иран наруши примирието и изстреля ракети срещу Обединените арабски емирства, CNN съобщи, че се очаква Израел и САЩ да нанесат ответни удари срещу Техеран в рамките на следващите 24 часа. САЩ и Израел обмислят отговор на атаката на Иран срещу ОАЕ, съобщи и Israel Hayom. Обсъжда се възможността за удари по ракетни пускови установки и енергийната инфраструктура на Иран, написа изданието.

Израелското разузнаване прогнозира, че примирието между САЩ и Иран ще се провали окончателно в следващите часове, а президентът Доналд Тръмп бе още по-категоричен: “Иран току-що допусна голяма грешка, най-голямата грешка в своята история”.

Президентът и главен изпълнителен директор на американската петролна компания Chevron, Майк Уирт, предупреди, че ще започне да се наблюдава реален недостиг на петрол по света поради затварянето на Ормузкия проток, през който преминават около 20 процента от световните доставки на суров петрол.

Той добави, че икономиките ще започнат да се свиват, първо в Азия, тъй като търсенето се приспособява към ограниченото предлагане, докато проливът остава затворен поради войната между САЩ и Израел.