Сряда, 15 Април 2026, 19:51
30 млн. долара „необоснована печалба“ на час: Големите петролни компании и войната

30 млн. долара „необоснована печалба“ на час: Големите петролни компании и войната
Първите месеци на войната между САЩ и Израел в Иран са донесли рекордни свръхпечалби за най-големите петролни и газови компании в света, показва анализ, цитиран от The Guardian. Според данните 100-те най-големи енергийни корпорации са генерирали над 30 млн. долара „необоснована печалба“ на час през първия месец на конфликта. Сред основните печеливши са Saudi Aramco, Gazprom, ExxonMobil и други енергийни гиганти, които продължават да трупат огромни приходи на фона на глобалната енергийна нестабилност и войната.
 

Конфликтът доведе до средна цена на петрола от около 100 долара за барел през март, което е генерирало приблизително 23 млрд. долара допълнителни печалби само за месец. Прогнозите сочат, че ако цените останат на това ниво, компаниите могат да реализират около 234 млрд. долара до края на годината.

 

Анализът, базиран на данни на Rystad Energy и Global Witness, подчертава, че тези свръхпечалби се плащат индиректно от потребителите – чрез по-високи цени на горивата, електроенергията и по-високи разходи за бизнеса. В редица държави вече се наблюдава намаляване на данъците върху горивата, за да се облекчат гражданите, което пък намалява приходите за обществени услуги.

 

Нараства натискът върху правителствата да въведат извънредни данъци върху печалбите на енергийните компании. Европейската комисия разглежда подобно предложение, подкрепено от финансовите министри на Германия, Испания, Италия, Португалия и Австрия, с цел част от тези „военни печалби“ да бъдат използвани за облекчаване на домакинствата и ограничаване на инфлацията.

 

Най-големият печеливш е Saudi Aramco, която може да реализира допълнителна печалба от около 25,5 млрд. долара през 2026 г., ако цените се задържат около 100 долара за барел. Руски компании като „Газпром“, „Роснефт“ и „Лукойл“ също се очаква да спечелят близо 24 млрд. долара, като част от тези приходи индиректно финансират военната икономика на Русия.

 

Американските гиганти ExxonMobil и Chevron също отчитат сериозен ръст на печалбите – съответно 11 и 9,2 млрд. долара по оценки на анализаторите. Shell се очаква да добави още близо 7 млрд. долара.

 

Експерти предупреждават, че зависимостта от изкопаеми горива прави световната икономика уязвима към геополитически конфликти и ценови шокове. Според анализаторите решението е ускорен преход към възобновяеми енергийни източници, които не зависят от пазарни сътресения и геополитическо напрежение.

 

Международни институции и енергийни експерти настояват, че приходите от извънредните печалби трябва да бъдат използвани за подпомагане на домакинствата и ускоряване на енергийния преход, вместо да се засилва зависимостта от изкопаеми горива.

