4 млн. евро дупка в университетите удря най-умните студенти

Кризата е резултат от решение на Върховния административен съд от края на миналата година. Според него студентите в платена форма на обучение вече имат право на стипендии наравно с тези в „държавна поръчка“. Проблемът е, че в Бюджет 2025 г., по който работят ВУЗ-овете, тези допълнителни средства изобщо не са предвидени.

УНСС и Софийският университет са най-засегнати. Дефицитът в УНСС е 1 милион евро, а в Алма матер дупката е още по-голяма – 1,6 милиона евро. Ситуацията се усложнява от факта, че социалните и докторантските стипендии са със законов приоритет и трябва да бъдат изплатени първи.

„Ако останат средства след тях, едва тогава плащаме за успех. Това де факто поставя стипендиите за отличен успех на последно място, което е огромен проблем“, коментира председателят на НПСС Ангел Стойков пред БНР.

От студентските съвети настояват проблемът да бъде решен при приемането на Бюджет 2026, като средствата бъдат заложени адекватно на новата правна реалност. В момента минималният размер на стипендията за успех е между 140 и 160 лв. (70-80 евро), а максималният достига около 260 лв. (130 евро) – суми, които за мнозина са ключови за оцеляването в големия град.

Освен спешно финансиране, НПСС настоява и за изравняване на достъпа до различните видове подпомагане, за да не се налага отличниците да бъдат „на опашката“ на държавната милост.