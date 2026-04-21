Вторник, 21 Април 2026, 20:58
2:50 ч. българско време: Примирието изтича, а Белият дом не смята да го продължава

2:50 ч. българско време: Примирието изтича, а Белият дом не смята да го продължава
Източник: БГНЕС
Двуседмичното примирие между Съединените щати и Иран изтича в ранните часове на 22 април – около 2:50 ч. българско време, съобщават световните медии, позовавайки се на официални изявления на посредника Пакистан. Министърът на информацията на страната Атаула Тарар уточнява в социалната мрежа X, че прекратяването на огъня приключва в 4:50 ч. пакистанско време на същата дата, което потвърждава близкия краен срок на споразумението.
 

Пакистан е отправил покана към двете страни за нов кръг преговори в Исламабад, но Иран все още не е дал официален отговор, съобщава Тарар. Според него позицията на Техеран ще бъде решаваща в последните часове преди изтичането на примирието, като напрежението около евентуалното му продължаване остава високо.

 

От Вашингтон също не идват особено положителни сигнали. В интервю за CNBC Доналд Тръмп заяви, че очаква да има бомбардировки, „защото смятам, че това е по-добра позиция за преговори“.

 

„Готови сме да действаме. Военните са напълно подготвени“, посочва той. На въпрос дали примирието ще бъде удължено, той отговаря кратко: „Не искам това. Нямаме толкова време“.

 

По думите му САЩ са в силна позиция за преговори и в крайна сметка ще постигнат „много добър договор“, но не уточнява нито срокове, нито условия.

 

Изявленията му съвпадат с публикация в платформата Truth Social, в която той обвинява Техеран, че е „нарушил примирието многократно“, което според анализатори може да послужи като аргумент за подновяване на военните действия.

 

В същото време Тръмп намеква, че дипломатическият процес не е напълно изчерпан. Според него нов кръг от преговори се подготвя, като американският представител Джей Ди Ванс и председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф се очаква да пристигнат в Исламабад за разговори.

 

Тази колеблива линия между заплахи и дипломатически сигнали се превръща в характерен стил на Тръмп по отношение на конфликта. Само ден по-рано той редува твърдения, че споразумение е близо, с предупреждения, че при провал „ще започнат да падат много бомби“. По-рано през месеца той дори заявява, че Иран може да бъде изправен пред „унищожение на цяла цивилизация“, ако откаже сътрудничество.

 

Министърът на отбраната Пийт Хегсет също засилва реториката, заявявайки миналата седмица, че САЩ са „заредени и готови“ да довършат унищожаването на иранската енергийна инфраструктура.

 

