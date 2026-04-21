Там той използва инструмента SAM (Sample Analysis at Mars), предназначен да търси въглеродни съединения, свързани с живота. При последните анализи SAM е използвал химичното вещество тетраметиламониев хидроксид (TMAH), за да открие органични молекули в глинести пясъчници. Установени са съединения, съдържащи азот и сяра, които напомнят на веществата, от които на Земята се е зародил животът. Засега обаче не може да се определи дали произходът им е биологичен или геоложки.

Изследването, ръководено от проф. Ейми Уилямс от Университета на Флорида и публикувано в Nature Communications, обхваща над 20 органични молекули в древни скали на около 3,5 милиарда години. Това показва, че въпреки милиарди години ерозия и радиация, част от органичния материал е запазен.

Според учените става дума за разпадни продукти на по-сложни органични структури, съхранени в марсианските седиментни скали. Откритията подсилват идеята, че Марс е съхранил органичен въглерод през дълги геоложки периоди.

Резултатите са потвърдени и с други инструменти на марсохода. Учените смятат, че откритите молекули могат да произхождат както от външни източници (метеорити, космически прах), така и от вътрешни процеси – включително възможна древна биологична активност. Според изследователите това е важна стъпка напред в търсенето на живот на Марс, тъй като вече се говори не просто за органични молекули, а за запазен „макромолекулярен въглерод“ – сложни структури, които биха могли да съдържат следи от древен живот.

Откритията на Curiosity се допълват от данни на другия марсоход Perseverance, който също открива органични съединения в различни райони на планетата. Това подсказва, че органичният въглерод може да е по-добре запазен на Марс, отколкото се е смятало досега, въпреки суровата радиационна среда.

Учените посочват, че тези резултати ще бъдат важни за бъдещи мисии, включително европейския роувър Rosalind Franklin и мисията Dragonfly към спътника на Сатурн Титан. Новите технологии ще бъдат насочени към по-прецизно извличане и анализ на органични вещества, за да се определи дали те са с геоложки, космически или биологичен произход.