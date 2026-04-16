Четвъртък, 16 Април 2026, 15:07
Американски кораби играят на „смъртоносна криеница“ с ирански мини

Редактор: Красен Бучков
Американският военноморски флот започва мащабна операция в Ормузкия проток, за да локализира и унищожи потенциални ирански морски мини, които биха могли да парализират един от ключовите световни търговски пътища за петрол, съобщава Politico.
 


Според американското разузнаване, Иран поддържа значителни запаси от мини, някои от които може би вече са разположени във водите на пролива. Самата заплаха от използването им е принудила търговското корабоплаване драстично да ограничи трафика в региона, което вече се отразява на световните енергийни пазари.

 

Повече от дузина американски кораби са в региона, като още кораби са на път. В допълнение към прилагането на блокадата на иранското корабоплаване, обявена от президента Доналд Тръмп, те изпълняват критична мисия по разминиране.


Операцията включва използването на надводни кораби, хеликоптери и подводни дронове. По-конкретно, дроновете Knifefish и Kingfish, оборудвани със сонар, са способни да откриват както дънни, така и дрейфуващи мини.

 

Експертите сравняват търсенето на мини с „бране на глухарчета“ – бавен и безкраен процес. Анализаторите казват, че дори разчистените райони могат бързо да бъдат преминирани с малки лодки.

 

Американският военноморски флот все още не е потвърдил официално откриването на мини, но работи за установяване на безопасни морски пътища. Адмирал Брад Купър, командир на Централното командване на САЩ, заяви, че военните скоро ще въведат нови маршрути за гражданско корабоплаване, за да възстановят търговския поток.

 

В същото време военните учения показват, че пълното разминиране може да отнеме от няколко дни до няколко седмици, в зависимост от мащаба на заплахата.

 

В операцията се разполагат допълнителни сили: кораби за противоминно противодействие клас „Авенджър“, крайбрежни бойни кораби и десантната група „Боксер“ с хиляди морски пехотинци. Като цяло американското присъствие в региона може да надхвърли 20 кораба.

 

Въпреки това, Доналд Тръмп заяви, че конфликтът с Иран е „много близо до края си“. Междувременно ситуацията в Ормузкия проток остава напрегната и всяка атака срещу търговски кораби може да предизвика нов кръг от световната енергийна криза.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Откриха изчезналия мъж край Драгалевския манастир, в добро състояние е 0| 136 | Откриха изчезналия мъж край Драгалевския манастир, в добро състояние е Джей Ди Ванс: Горд съм, че с Тръмп спряхме помощта за Украйна 0| 487 | Джей Ди Ванс: Горд съм, че с Тръмп спряхме помощта за Украйна

НАЙ-ЧЕТЕНИ
„Професия ченге“: Книгата, в която от първо лице са разказани истории, които спират дъха 7| 11650 | „Професия ченге“: Книгата, в която от първо лице са разказани истории, които спират дъха
Руснаците взривиха с ракети стената на язовир „Печенежская“ 5| 4571 | Руснаците взривиха с ракети стената на язовир „Печенежская“
Руският модел и блогър Виктория Боня към Путин: Крият от вас реалната ситуация, има страх в народа 14| 4529 | Руският модел и блогър Виктория Боня към Путин: Крият от вас реалната ситуация, има страх в народа
BBC: Европа превъзхожда САЩ и Китай в технология, която може да промени всичко 9| 4480 | BBC: Европа превъзхожда САЩ и Китай в технология, която може да промени всичко
„Мислех, че е лекар“: Тръмп обясни защо е публикувал снимка на себе си като Исус 14| 4255 | „Мислех, че е лекар“: Тръмп обясни защо е публикувал снимка на себе си като Исус
Експерт прогнозира срутването на саркофага над реактор 4 на Чернобилската AEЦ 1| 4151 | Експерт прогнозира срутването на саркофага над реактор 4 на Чернобилската AEЦ
35 милиарда евро срещу 27 условия: Брюксел изправя Петер Мадяр пред тежък избор 14| 4144 | 35 милиарда евро срещу 27 условия: Брюксел изправя Петер Мадяр пред тежък избор
Украйна за първи път превзе руска позиция само с роботи – без нито един войник 19| 3618 | Украйна за първи път превзе руска позиция само с роботи – без нито един войник
