Американски кораби играят на „смъртоносна криеница“ с ирански мини



Според американското разузнаване, Иран поддържа значителни запаси от мини, някои от които може би вече са разположени във водите на пролива. Самата заплаха от използването им е принудила търговското корабоплаване драстично да ограничи трафика в региона, което вече се отразява на световните енергийни пазари.

Повече от дузина американски кораби са в региона, като още кораби са на път. В допълнение към прилагането на блокадата на иранското корабоплаване, обявена от президента Доналд Тръмп, те изпълняват критична мисия по разминиране.



Операцията включва използването на надводни кораби, хеликоптери и подводни дронове. По-конкретно, дроновете Knifefish и Kingfish, оборудвани със сонар, са способни да откриват както дънни, така и дрейфуващи мини.

Експертите сравняват търсенето на мини с „бране на глухарчета“ – бавен и безкраен процес. Анализаторите казват, че дори разчистените райони могат бързо да бъдат преминирани с малки лодки.

Американският военноморски флот все още не е потвърдил официално откриването на мини, но работи за установяване на безопасни морски пътища. Адмирал Брад Купър, командир на Централното командване на САЩ, заяви, че военните скоро ще въведат нови маршрути за гражданско корабоплаване, за да възстановят търговския поток.

В същото време военните учения показват, че пълното разминиране може да отнеме от няколко дни до няколко седмици, в зависимост от мащаба на заплахата.

В операцията се разполагат допълнителни сили: кораби за противоминно противодействие клас „Авенджър“, крайбрежни бойни кораби и десантната група „Боксер“ с хиляди морски пехотинци. Като цяло американското присъствие в региона може да надхвърли 20 кораба.

Въпреки това, Доналд Тръмп заяви, че конфликтът с Иран е „много близо до края си“. Междувременно ситуацията в Ормузкия проток остава напрегната и всяка атака срещу търговски кораби може да предизвика нов кръг от световната енергийна криза.