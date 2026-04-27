България на поправителен: Поискахме от Брюксел отсрочка за антикорупционния орган

Източник: БГНЕС Редактор: Frognews
България официално е поискала от Европейската комисия отлагане на крайните срокове за два ключови етапа от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Става въпрос за създаването и реалното функциониране на независим антикорупционен орган – условия, чието неизпълнение доведе до блокирането на над 360 милиона евро (около 720 млн. лв.).
 

Говорителят на ЕК Мачей Берестецки потвърди, че искането на София в момента се разглежда. Българското предложение предвижда реформите да бъдат „прехвърлени“ към по-късни траншове:

 

* Първият етап (създаване на политически независим орган) да се премести от второто към четвъртото плащане. Заради него в момента са замразени 214,5 милиона евро.


* Вторият етап (органът да стане действащ) да се прехвърли от третото към петото плащане. Това забавяне блокира други 152,8 милиона евро.


Крайните срокове за изправяне на тези пропуски бяха съответно май и юни тази година, което е наложило спешното искане за промяна в графика.

 

Въпреки отлагането, Берестецки отбеляза, че България прави „вдъхващи доверие стъпки“. Той подчерта, че на 16 април служебното правителство, начело с Андрей Гюров, е приело преразгледания проектозакон за Комисията за противодействие на корупцията (КПК). Този документ се разглежда като ключов инструмент, който може трайно да реши въпроса със замразените милиони и да убеди Брюксел, че София има воля за промяна, макар и с нов график.

