BBC с разкрития: За да останат във Великобритания мигранти се правят на жертви на домашно насилие
Те се възползват от правила, въведени от правителството, които имат за цел да помогнат на реални жертви на насилие да получат по-бързо постоянно пребиваване в сравнение с други процедури, като например убежище.
Според юристи, недостатъчните проверки от страна на вътрешното министерство им позволяват да го правят с минимални доказателства, докато нищо неподозиращите им британски партньори виждат живота си преобърнат от фалшивите обвинения.
Както мъже, така и жени – подвеждат британски партньори да влизат във връзки и брак, а след това отправят фалшиви обвинения в домашно насилие, след като се преместят във Великобритания.
Други са насърчавани да измислят подобни обвинения от правни консултанти, които се рекламират онлайн, както и от съвети за хомосексуалността.
Репортер под прикритие на BBC се е срещнал с един такъв консултант, който го е насърчил да отправи неверни обвинения в домашно насилие.
Броят на хората, които кандидатстват за ускорено постоянно пребиваване на основание домашно насилие, вече надхвърля 5500 годишно – увеличение с над 50% само за три години.
В един случай британка, която напуснала партньора си след сигнал за изнасилване, впоследствие била обвинена от него в домашно насилие – твърдение, което тя определя като фалшиво и целящо той да остане в страната. Обвиненията не били доказани, но мъжът успял да избегне връщане в Пакистан.
В хотел в лондонския Сейнт Панкрас млад имиграционен консултант предлага на клиент да изфабрикува случай на домашно насилие срещу 900 паунда, за да му помогне да получи статут. Клиентът всъщност е журналист под прикритие на медията.
Консултантът обяснява, че ще представи случая като „психическо насилие“ и ще създаде подходяща история. Той твърди, че всички подобни случаи, по които е работил, са били успешни. Въпреки това той не е лицензиран да дава имиграционни съвети.
По действащите правила жертви на домашно насилие могат да получат временно право на престой за три месеца, а след това да кандидатстват за постоянно пребиваване – значително по-бързо от други процедури.
Експерти предупреждават, че системата е уязвима за злоупотреби, тъй като статутът може да се получи сравнително лесно. Данни показват, че част от кандидатите използват недоказани или непроверени доказателства.
