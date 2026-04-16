Те се възползват от правила, въведени от правителството, които имат за цел да помогнат на реални жертви на насилие да получат по-бързо постоянно пребиваване в сравнение с други процедури, като например убежище.

Според юристи, недостатъчните проверки от страна на вътрешното министерство им позволяват да го правят с минимални доказателства, докато нищо неподозиращите им британски партньори виждат живота си преобърнат от фалшивите обвинения.

Както мъже, така и жени – подвеждат британски партньори да влизат във връзки и брак, а след това отправят фалшиви обвинения в домашно насилие, след като се преместят във Великобритания.

Други са насърчавани да измислят подобни обвинения от правни консултанти, които се рекламират онлайн, както и от съвети за хомосексуалността.

Репортер под прикритие на BBC се е срещнал с един такъв консултант, който го е насърчил да отправи неверни обвинения в домашно насилие.

Броят на хората, които кандидатстват за ускорено постоянно пребиваване на основание домашно насилие, вече надхвърля 5500 годишно – увеличение с над 50% само за три години.

В един случай британка, която напуснала партньора си след сигнал за изнасилване, впоследствие била обвинена от него в домашно насилие – твърдение, което тя определя като фалшиво и целящо той да остане в страната. Обвиненията не били доказани, но мъжът успял да избегне връщане в Пакистан.

В хотел в лондонския Сейнт Панкрас млад имиграционен консултант предлага на клиент да изфабрикува случай на домашно насилие срещу 900 паунда, за да му помогне да получи статут. Клиентът всъщност е журналист под прикритие на медията.

Консултантът обяснява, че ще представи случая като „психическо насилие“ и ще създаде подходяща история. Той твърди, че всички подобни случаи, по които е работил, са били успешни. Въпреки това той не е лицензиран да дава имиграционни съвети.

По действащите правила жертви на домашно насилие могат да получат временно право на престой за три месеца, а след това да кандидатстват за постоянно пребиваване – значително по-бързо от други процедури.

Експерти предупреждават, че системата е уязвима за злоупотреби, тъй като статутът може да се получи сравнително лесно. Данни показват, че част от кандидатите използват недоказани или непроверени доказателства.