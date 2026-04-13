Традицията повелява тези дни да бъдат посветени на празника, без обичайните делнични задължения, за да могат вярващите да се съсредоточат върху духовния смисъл на събитието. След Великден започва и т.нар. попразненство, което продължава 40 дни – до Възнесение Христово. През цялото това време християните се поздравяват с „Христос воскресе!“ и „Воистину воскресе!“.

На този ден се почита и паметта на свещеномъченик Артемон Лаодикий. Той живял по времето на гоненията срещу християните при император Диоклетиан. Роден през IV век, Артемон бил свещеник в град Лаодикия и твърдо отстоявал вярата си.

Когато в града пристигнал държавен служител с мисия да принуждава християните да се покланят на езическите богове, местният епископ, заедно с Артемон, унищожил идолите в храма на Артемида и предупредил вярващите за предстоящите гонения.

По-късно Артемон бил заловен и подложен на тежки мъчения, но останал непоколебим. Неговата вяра вдъхновила дори езически жрец да приеме християнството. След чудно избавление от затвора светецът продължил да проповядва, но накрая бил убит от езичници.

Така Светли понеделник съчетава радостта от Възкресението с почит към мъчениците, отдали живота си за християнската вяра.