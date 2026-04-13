„Добър ден за Европа“: Европейските лидери за падането на Орбан

Германският канцлер Фридрих Мерц пък заяви, че резултатът показва устойчивостта на европейските общества срещу руската пропаганда и външни влияния. Той определи поражението на дяснопопулистките сили в Унгария като събитието, което има значение далеч отвъд границите на страната и подчерта, че това е „добър ден за Европа“ в борбата срещу популизма.

Министърът на отбраната на Белгия Тео Франкен нарече Орбан „предател“ и заяви, че се радва на загубата му. Той разкритикува и американския вицепрезидент Джей Ди Ванс за това, че е посетил Будапеща преди изборите, за да подкрепи Орбан, определяйки действията му като „лош политически ход“. Според него международната подкрепа от движението MAGA не носи успех, а напротив – вреди на кандидатите.

Словашкият премиер и съюзник на Орбан Роберт Фицо реагира по-умерено, като заяви готовност за сътрудничество с новото унгарско правителство. Той обаче подчерта важността на общия подход между двете държави по въпроси, свързани с енергетиката, и изрази надежда за възстановяване на работата на петролопровода „Дружба“.

Американският милиардер Илон Мъск също коментира победата в социалните мрежи, реагирайки на публикация, свързана със случая, с думите: „Организацията Сорос е превзела Унгария“.

Бившият президент на САЩ Барак Обама определи резултата от изборите като „победа за демокрацията не само в Европа, но и по света“. Той направи паралел с изборите в Полша през 2023 г. и подчерта, че това е знак за устойчивостта на унгарския народ и напомняне за значението на върховенството на закона и равенството.

Френската крайнодясна лидерка Марин Льо Пен похвали 16-годишното управление на Орбан и разкритикува институциите на ЕС за реакцията им след изборите. По нейни думи поведението на Европейската комисия трябва да тревожи унгарците.

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обаче поздрави Мадяр и заяви, че „Унгария е избрала Европа“.

Италианският премиер Джорджа Мелони благодари на Орбан за досегашното сътрудничество и пожела успех на новия премиер, като изрази надежда за продължаване на конструктивните отношения в рамките на ЕС.

Поздравления към Мадяр отправиха още френският президент Еманюел Макрон, испанският премиер Педро Санчес и австрийският канцлер Кристиан Щокер.