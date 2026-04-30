Според информация на Axios в момента се разглеждат няколко сценария. Сред тях е „кратка и мощна“ вълна от нови въздушни удари срещу Иран, както и план за временно овладяване на части от Ормузкия проток с цел възстановяване на корабоплаването. Друга обсъждана опция е операция на специалните сили, насочена към контрол върху иранските запаси от високообогатен уран.

На фона на блокирани преки преговори Доналд Тръмп заяви, че разговорите с Техеран продължават по телефона.

„Водим разговори по телефона и това е много удобно. Аз винаги съм предпочитал срещи на живо. Смятам, че е по-добре. Но когато трябва да летиш 18 часа всеки път, когато искаш среща, а знаеш, че ще получиш документ, който няма да ти хареса още преди да си тръгнеш – това е абсурдно. Иранците изминаха дълъг път. Въпросът е дали ще стигнат достатъчно далеч. Никога няма да има споразумение, ако не се съгласят да нямат ядрени оръжия“, заяви Тръмп.

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет защити действията на Вашингтон по отношение на Ормузкия проток по време на първото си изслушване в Конгреса от началото на конфликта.

„Това, което правят в момента, на практика е пиратство. Това е тероризъм, който заплашва международното корабоплаване, а нашата блокада показва на света, че ние действително контролираме този пролив. И бих попитал тази комисия: как би изглеждала ситуацията, ако Иран имаше ядрени оръжия?“, каза той.

Според дипломатическа грама на Държавния департамент, цитирана от Wall Street Journal, САЩ търсят подкрепа от други държави за създаване на международна коалиция с цел гарантиране на свободното корабоплаване в Ормузкия проток.