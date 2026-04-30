Реклама / Ads
Четвъртък, 30 Април 2026, 15:12
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
2| 724 | НОВИНИ

Брент за 125 долара на барел: Петролът скочи до най-високата си цена от 2022 г. насам

Източник: БГНЕС Редактор: Иван Гайдаров
Цените на петрола продължават рязкото си покачване, след като Централното командване на въоръжените сили на САЩ обяви, че ще представи на президента Доналд Тръмп нови варианти за евентуални военни действия срещу Иран, съобщава американското издание Axios. Сортът „Брент“ се търгуваше тази сутрин за малко под 125 долара за барел – най-високото ниво от 2022 г.
 

Според информация на Axios в момента се разглеждат няколко сценария. Сред тях е „кратка и мощна“ вълна от нови въздушни удари срещу Иран, както и план за временно овладяване на части от Ормузкия проток с цел възстановяване на корабоплаването. Друга обсъждана опция е операция на специалните сили, насочена към контрол върху иранските запаси от високообогатен уран.

 

На фона на блокирани преки преговори Доналд Тръмп заяви, че разговорите с Техеран продължават по телефона.

 

„Водим разговори по телефона и това е много удобно. Аз винаги съм предпочитал срещи на живо. Смятам, че е по-добре. Но когато трябва да летиш 18 часа всеки път, когато искаш среща, а знаеш, че ще получиш документ, който няма да ти хареса още преди да си тръгнеш – това е абсурдно. Иранците изминаха дълъг път. Въпросът е дали ще стигнат достатъчно далеч. Никога няма да има споразумение, ако не се съгласят да нямат ядрени оръжия“, заяви Тръмп.

 

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет защити действията на Вашингтон по отношение на Ормузкия проток по време на първото си изслушване в Конгреса от началото на конфликта.

 

„Това, което правят в момента, на практика е пиратство. Това е тероризъм, който заплашва международното корабоплаване, а нашата блокада показва на света, че ние действително контролираме този пролив. И бих попитал тази комисия: как би изглеждала ситуацията, ако Иран имаше ядрени оръжия?“, каза той.

 

Според дипломатическа грама на Държавния департамент, цитирана от Wall Street Journal, САЩ търсят подкрепа от други държави за създаване на международна коалиция с цел гарантиране на свободното корабоплаване в Ормузкия проток.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 